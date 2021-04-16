Vatandaşlar kurtardı: 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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16/04/2021

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Vatandaşlar kurtardı: 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Bir süre önce eşinden boşanan ve yaklaşık bir yıldır psikolojik tedavi gören H.M, Bırca Belek Parkı'nda dolaştırdığı 3 yaşındaki oğlu K.M'yi Dicle Nehri'ne attı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Vatandaşların çabalarıyla nehirden çıkarılan çocuk, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, baba H.M'yi gözaltına aldı.

16/04/2021 10:20
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TAGS: türkiye, dicle nehri, çocuk
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