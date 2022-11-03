Vatandaşlar: Su sorunu dayanılmayacak noktaya geldi

Alsancak’ın bazı bölgeleri yine susuzluktan kırılıyor. Şehit Türker Sokak sakinleri sürekli su sıkıntısı yaşadıklarını ve konutlarına ihtiyaçlarını karşılayacak kadar su verilmediğinden şikayet ederek, Belediye Başkanı Ataser’i bu sorunu görmezden gelmekle suçluyorlar.

Vatandaşlar “Sürekli su sorunu yaşıyoruz ve artık bu dayanılmayacak noktaya geldi. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ‘Belediyecilikte Avrupa ile yarışırız’ diye söylemlerde bulunurken kentteki su sorunlarından habersiz görünmeye devam ediyor. Daha öncede basında defalarca yer almasına rağmen, sorunları görmezden gelmeye devam ediyor.”

Aynı mahallede su sorunundan şikayetçi olan bir diğer vatandaşımız “Bugün su verilecek dediler, evime geldim ve su yok, evimizde su yok ama başkana göre Avrupa şehirleri ile de yarışacak haldeyiz. Belediyecilik hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamak belediye başkanının görevidir. Seçim yaklaşıyor ve 7 yıldır bırakın daha iyiye gitmeyi, Alsancak daha da geriye gitti” diyerek su sorunundan ve bölgede belediyecilik hizmetlerinin eksikliğinden şikayet etti.

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03/11/2022 19:33