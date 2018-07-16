Vatandaşlığı iptal edilen Gülbudak dava açtı

UBP- DP hükümeti döneminde vatandaş yapılan ve “turist vizesi ile vatandaş” olduğu söylenerek ismi ciddi bir şekilde tartışılan Şennur Gülbudak, İçişleri Bakanlığı’na dava açtı. İddia edilenin aksine yasal yolla vatandaş olduğunu söyleyen Gülbudak, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Yargıya güveniyorum. Yasal yolla vatandaş olduğuma, vatandaşlığımın iptalinin yasal olmadığına inanıyorum” dedi. Vatandaşlığının iptalini gazeteden öğrendiğini belirten Gülbudak, “Bana resmî olarak bir tebliğ yapılmadı. Yasal hakkımı sonuna kadar arayacağım” ifadesini kullandı.