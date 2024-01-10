''Vatandaşlıklar hemen durdurulmalı… Hemen''

Demokrat Parti Genel Sekreteri Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Ahmet Kaptan’ın canlı yayınında planlama ile ilgili soru üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Akpınar, “Bir defa çok süratli bir şekilde vatandaşlıkların durdurulması lazım. Önüne geçilmesi lazım. Çok süratli bir şekilde…Hemen… Hükümet bu konuda hemen bir karar alması gerekiyor. İkametgâh için düzenleme yapması lazım. Yatırım yapmışsa, ev almışsa ona göre düzenleme lazım. Seçme seçilme hakları olmamalı lazım. Başka imkân verilmeyeceği bir zaman ortaya konulmalı. Binlerce hak etmiş insan var. Onun dışında, 400 bin, 700 bin değil. Biz şu anda 1 milyon nüfusa ulaştık. Çok ciddi tedbirler alınmalı. Vatandaşlıkla ilgili süreç durdurulmalı” dedi.

Akpınar, “Hükümetimiz artık dünyadaki olasılıklar üzerinde, daha geniş vizyon ortaya koyması gerekiyor. Hükümetimize başarılar diliyorum” diye ekledi.