Vatandaşlıklar konusu Güney Kıbrıs’ı “çalkalamaya” devam ediyor

Vatandaşlıklar konusunun Güney Kıbrıs’ı çalkalamaya devam ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, manşetten aktardığı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanarak, vatandaşlıklar konusunda sekiz tedbir aldığını ve kararlar gereği ilk etapta, aralarında Malezyalı işadamı Jho Low’un da bulunduğu 26 kişinin vatandaşlığının geri alınacağını yazdı, kararları şöyle aktardı:

“1- Bir Malezyalı, sekiz Kamboçyalı, iki Kenyalı, beş Çinli, dokuz Rus ve bir İranlıya verilen vatandaşlıklar geri alınacak,

2- 2018’e kadar istisnai vatandaşlık alanlar kontrol edilecek,

3- ‘Kıbrıs Yatırım Programı’ kriterleri sıkı şekilde muhafaza edilecek,

4- Denetimlere daha fazla özen gösterilecek,

5- Yeni denetimlerden ve Rum Bakanlar Kurulu’na sunulacak raporlardan sorumlu olan 3 kişilik komite kurulacak,

6- ‘Kıbrıs Yatırım Programı’ uygulama çerçevesini belirleyecek kurallar doğrudan Rum Meclisi’ne gönderilecek,

7- ‘Kıbrıs Yatırım Programı’ çerçevesinde 31 Aralık 2016’dan önce yapılan yatırımlardaki ilerlemelere ilişkin denetimlerin yoğunlaştırılması,

8- ‘Kıbrıs Yatırım Programı’ reklamlarının yasaklanması.”

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis’in toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, vatandaşlıkların geri alınması sürecinin birkaç ay sürebileceğini ve bazılarıyla ilgili halihazırda sonuç alındığını söylediğini yazdı.

Haberde, 26 vatandaşlıktan dördünün 2013 yılından önce verildiği bilgisi de yer aldı.

MALEZYA POLİSİ: “LOW KIBRIS’TA SAKLANMIYOR”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Malezya polisinden yapılan açıklamada, Jho Low’un Güney Kıbrıs’ta saklanmadığının belirtildiğini yazdı.

Habere göre Malezya polisi, Low’un bir adada gizlendiğini bildiklerini, ancak bu adanın Kıbrıs olmadığını kaydetti.

Malezya polisi ayrıca, Low’un farklı bir isimle Güney Kıbrıs’tan taşınmaz satın almaya çalıştığını ifade etti.

BAŞPİSKOPOS II. HRİSOSTOMOS: “LOW PARAYI GERİ İSTERSE VERMEYE HAZIRIM”

Öte yandan Politis gazetesi ise, Başpiskopos II. Hrisostomos’un neredeyse tüm kanallara açıklama yaparak kendini savunduğunu; olayın yalnızca bir işadamının teoloji okuluna yapmak istediği yardımdan ibaret olduğunu ve Low’un parayı geri istemesi halinde, vermeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos, Low’un kendisine verdiği 300 bin Euro’ya ihtiyacı olmadığını; ancak bu parayı öğrencilere burs olarak verebileceğini kaydederek, Kilise’nin işinin yalnızca din olduğunu düşünenlerin bunu unutmalarını, Kilise’nin yatırım da yaptığını belirtti.

RUM SİYASİ PARTİLER ELEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR… ANASTASİADİS HATA YAPILDIĞINI KABUL ETTİ

Gazete, bir başka haberinde ise, Rum siyasi partilerin vatandaşlıklarla ilgili eleştirilerine devam ettiğini ve bu konuda siyasi sorumluluk alınması gerektiğini vurguladıklarını kaydederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de, sıkı şekilde denetlenmeyen yatırım programıyla ilgili hata yapıldığını kabul ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, bu meseleden siyasi menfaat elde edeceğini düşünenler varsa, hayal kırıklığına uğrayacaklarını da belirtti.

07/11/2019 13:10