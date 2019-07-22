Vatandaştan yetkililere çağrı: Köpek yüzünden kapı önüne bile çıkamıyoruz

Haber Kıbrıs Haber Merkezine, ulaşan bir vatandaş mahallesine taşınan bir öğrencinin köpeğinden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Güzelyurt’ta ikamet eden bir vatandaş, mahallesinde bulunan köpeğin çok tehlikeli olduğunu ve bölge halkını ve çocukları tedirgin ettiğini söyledi. Kapılarını dahi açmaktan korktuklarını söyleyen vatandaşlar polise şikeyet ettiklerini ancak köpeğin polislere de saldırıdığı için müdahale edemediklerini bildirdi. Çaresiz kalan mahalle halkı yetkililerin seslerini duymalarını ve bu sıcaklarda köpek yüzünden kapı önüne bile çıkamadıkları için yardım istediklerini bildirdiler.