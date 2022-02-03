Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

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03/02/2022

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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) olarak atadı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.

Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

 

03/02/2022 10:23
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