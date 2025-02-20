Vatikan: Papa'nın sağlık durumu hafif bir iyileşme gösteriyor

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ek oksijen desteği almadığı, kendi kendine nefes alabildiği ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Hastanede dün çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin Vatikan'a akredite gazetecilerle paylaşılan bilgilere göre, Papa geceyi "sakin" geçirdi ve sabah kahvaltı yapabildi.

İtalyan ANSA ajansının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Papa'nın yatağından kalkıp doğrulabildiği, durumunun stabil olduğu ve ek oksijen desteği almadığı, dolayısıyla kendi kendine solunum yapabildiği belirtildi.

Ayrıca Papa'nın kalbinin de iyi durumda olduğu aktarıldı.

Vatikan'dan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada da "Papa'nın klinik durumu stabil seyretmektedir. Sağlık ekibi tarafından değerlendirilen kan testleri, özellikle iltihap göstergelerinde hafif bir iyileşme olduğunu ortaya koymaktadır. Kahvaltı yaptıktan sonra bazı gazeteleri okudu ve ardından en yakın çalışma arkadaşlarıyla işlerine devam etti. Öğleden sonra Başbakan Giorgia Meloni, kendisini ziyaret etti ve 20 dakika baş başa görüştüler." ifadesi kullanıldı.

Papa'nın hafta sonu için planlanan etkinlikleri iptal edilmişti.

Vatikan'ın dünkü açıklaması sonrasında basında ve sosyal medyada, Papa'nın durumunun ağırlaştığı haberleri yayılmıştı.

- Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.