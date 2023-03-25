Vatikan, Parthenon kalıntılarını Yunanistan’a iade etti

Vatikan'daki Parthenon heykelleri Yunanistan'a iade edildi. Elinde Parthenon heykelleri bulunan İngiltere'deki British Museum ise heykelleri iade etmemekte ısrarcı.

Papa geçen yıl söz verdi. Vatikan, "dostluk jesti" olarak 2 bin 500 yıllık Parthenon heykellerinin üç parçasını Yunanistan'a iade etti.



Mermer heykeller yüzyıllardır papalık koleksiyonunda ve Vatikan Müzeleri'nde bulunuyordu.



Yunanistan, bu adımın, Parthenon heykellerini elinde tutan diğer kurumlara örnek olmasını umuyor.



Bu kurumların başında da İngiltere'deki British Museum geliyor.

İngiltere iade etmemekte ısrarcı



Parthenon'un günümüze ulaşan orijinal heykellerinin yaklaşık yarısı British Museum'da bulunuyor.



Yunanistan, heykellerin iade edilmesini talep etse de müze yönetimi bu çağrıya yanıt vermiyor.



Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Parthenon tapınağı Milattan Önce 5'inci yüzyılda inşa edildi.



1800'lü yılların başında İngiliz Büyükelçi Thomas Bruce tapınaktan parçaları ve heykelleri ülkesine taşıdı.



1815'te İngiliz müze yetkilileri antik Yunan eserlerini Bruce'tan satın aldı.



Tarihi eserler, Yunanistan'dan 2 bin 400 kilometre uzaklıkta Londra'daki British Museum'da sergilenmeye başladı.

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25/03/2023 13:18