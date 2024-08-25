Vazgeçemedikleri hangi alışkanlıklar boomer’ları ele veriyor? Gençler onları nasıl görüyor? İşte 30 yaş altındakilerin gözünden boomer’lar... Aman dikkat, güneşten koruyucu krem sürmemek de bu kuşağın alameti farikalarından...

Geçen şubat ayında 50 yaşıma girdiğimde Instagram hesabımdan paylaştığım hikâyede “Kendimi tam da yaşımdaki gibi hissediyorum. Boomer’lığa hazırım” yazmıştım. Ama boomer’ların vazgeçemediği alışkanlıklara şöyle bir göz gezdirince biraz daha zamanım olduğuna karar verdim. Elbette boomer denince asıl kastedilen 1946 ile 1964 yılları arasında doğanlar. Ama boomer kelimesi bir yandan da

eski alışkanlıklarından vazgeçemeyenler, yeniliklere ayak uydurmakta güçlük çekenler için de kullanılıyor. Yani yaşın da önemi ortadan kalkabiliyor. 35 yaşında Facebook kullanan yok mu? Ya da 45 yaşında olup hâlâ faturaları, tahsilat makbuzlarını dosyalarda biriktirenler... Peki ya nostaljik dizilere müptela olanlara ne demeli? Bir yandan restoranlarda QR kod okutmayan gençlerin sayısı da giderek artıyor. Ama onlar boomer’lar gibi beceremedikleri için değil, güvenli bulmadıkları için fiziki menüyü tercih ediyor. Geçen günlerde The Telegraph’ta yayımlanan bir haber, 30 yaş altındakilerin bakış açısıyla boomer’lık kavramını yeniden tartışmaya açıyordu. Gençlerin gözünden boomer’ların vazgeçemediği alışkanlıklara yer verilen haberden ilgimizi çeken maddeleri derledik.

¬ Tek parmak yeter

Mesaj yazarken telefonu bir elinizde tutup tuşlara basmak için diğer elinizin sadece işaretparmağını kullanıyorsanız bu sizin boomer olduğunuzun en belirgin işareti. Gençler genellikle telefonu iki elleriyle tutup mesaj yazmak için başparmaklarını kullanıyor.

¬ Hâlâ mı Facebook?

Bir dönem herkes Facebook’taydı. Artık belli bir yaşın üstündekilerin oyun bahçesine dönüştü. Gençler arasında Facebook hesabı açmak akla bile gelmiyor. Çoğunluğunda ‘Facebook anne-babaların platformu’ algısı var. Gençler TikTok’ta zaman geçiriyor.

¬ ‘Ara beni lütfen’

Sizi gören ama sesinizi duyuramadığınız birine “Ben seni arayacağım” demek için bir elinizi yumruk yapıp kulağınıza götürüyor, diğer elinizle de önünüzde sabit telefon varmış gibi tuşlarını çevirme hareketi yapıyorsanız iflah olmaz bir boomer’sınız.

¬ Dosyalama önemli

Boomer’lar eskiden kalma alışkanlıkla seyahate çıkarken genellikle otel rezervasyonlarının ve uçak biletlerinin çıkışını alıp bir plastik dosyaya koyar. Bu bilgilerin telefonlarında olması içlerinin rahat etmesi için hiçbir zaman yeterli değildir.

¬ Bahşiş vermek

Artık yemek uygulamalarının birçoğunda bahşiş özelliği var. Vermek istediğiniz bahşişi oradan seçiyorsunuz. Ama ben paketimi teslim alır, bahşişi de elden veririm diyorsanız boomer etiketini de yiyorsunuz.

¬ Krem de neymiş...

Hürriyet Ekler olarak yazın başından beri güneş öncesi, güneşe çıkarken ve güneş sonrası koruyucu krem sürülmesinin önemine ilişkin birçok kez haber yaptık. Ama bir İngiliz sağlık kuruluşunun araştırmasına göre 50 yaş üstü kişilerin yüzde 45’i güneşten koruyucu krem kullanmıyor. “Cildiniz güneşten ne kadar kırıştıysa o kadar boomer’sınız” diyebiliriz o halde.

¬ Camdan cama

Trafikte bir baktınız yandaki arabada arkadaşınız var. Merhabalaşmak için camı indirmesini söyleyeceksiniz. Eğer eski arabalardaki cam kolunu hareket ettirir gibi havada elinizi döndürüyorsanız boomer’sınız, düğmeye basar gibi yapıyorsanız Z Kuşağı’nı temsil ediyorsunuz.

¬ İnterneti kapatmak mı!

Eğer işiniz bittiğinde interneti kesmek için modemi kapatıyorsanız tartışmasız boomer’sınız.

¬ Emoji enflasyonu

Boomer’ların çoğunluğu telefonda yazdıkları mesajları emojilerle desteklemeye bayılıyor. “Trafikte kaldım” yazıp araba emojisi koymak gibi. Ya da “Geç kalacağım” deyip saat emojisi eklemek gibi...

¬ Ah o telefon zilleri!

Bizi oturduğumuz yerde zıplatan telefon zillerinden kullanıyorsanız boomer’lardan birisiniz. Lütfen tuşlara basma sesi, telefonu kilitleme sesi gibi ayarları da sessize alın. Siz hiç, bir gencin telefonunun bangır bangır çaldığını gördünüz mü?

¬ Ne izlesem?

Kanalların ve dijital platformların artması sayesinde ne izleyeceğimizi seçerken sayısız alternatif önümüze geliyor. Ama siz hâlâ televizyon kumandasının düğmesine basıp karşınıza ‘Yaprak Dökümü’ ya da ‘Asmalı Konak’ dizisi çıktığında hiç tereddütsüz zevkle izlemeye başlıyorsanız büyük olasılıkla bir boomer’sınız.

¬ Fatura dağı

Hâlâ elektrik, su ve doğalgaz faturalarını, vergilerinizi ve bu fatura ve vergileri ödediğinize dair tahsilat makbuzlarını ‘her ihtimale karşı’ saklıyorsanız boomer olarak çağrılmaya da alışın. Günümüzde e-fatura ve çevrimiçi uygulamalar sayesinde dijital ortamda bu bilgileri saklayabiliyorsunuz.

¬ Ekran büyük, kabul ediyoruz

Özellikle ilk çıktığı yıllarda iPad’le fotoğraf çekmek cep telefonuyla çekmekten daha kolay geldi birçok kişiye. Ekranın büyük olması avantajdı. Ulus Parkı’nda yan yana dizilmiş 60 yaşlarında 5-6 Japonun iPad’leriyle fotoğraf çektiği an hâlâ aklımda. Ancak yıllar içinde cep telefonlarının kameralarının özellikleri çok gelişti. iPad kameralarının özellikleri geride kaldı. Ama boomer’lar arasında hâlâ iPad’le fotoğraf çekenler var.