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Ve F.Bahçe yeni hocasını buldu! Anlaşma tamam...

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27/11/2018

Ve F.Bahçe yeni hocasını buldu! Anlaşma tamam...

Sarı lacivertliler yeni hocasıyla anlaştı, imza an meselesi...

Bir süredir kaleci hocası arayışı içerisinde olan Fenerbahçe, tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, 5 yıldır A Milli Takım'da Kaleci Departmanı'nın başında yer alan Alper Boğuşlu ile el sıkıştı.

Boğuşlu'nun Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli antrenör, aynı zamanda Milli Takım'daki görevlerine de aynen devam edecek. (Fanatik)

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TAGS: F.Bahçe
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