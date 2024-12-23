Ve Fenerbahçe'de Talisca transferi tamam: İşte maaşı ve sözleşme detayları

Fenerbahçe ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulüp kanadıyla her konuda anlaşma sağladı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferini Talisca ile yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın transferini tamamladı.

Buna göre Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek.

Brezilyalının satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

3.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile 104 maça çıkan Talisca 76 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.