Ve Fernando Muslera imzayı atıyor

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılılar ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Muslera'nın Galatasaray ile 1 yıllık yeni kontrat yapacağı belirtildi.

Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray, tecrübeli file bekçisiyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken ünlü gazeteci Nicolo Schira konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı.

Habere göre Galatasaray, Fernando Muslera ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda sona geldi.

Buna göre Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldiven ile 2025'e kadar geçerli yeni mukavele yapacak.

Fernando Muslera dün oynanan Çaykur Rizespor maçında, Süper Lig'deki 400. müsabakasına çıkıp bu sayıya ulaşan ilk yabancı oyuncu olmuştu.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın bonservisi için 2011-12 sezonu başında Lazio'ya 6.75 milyon euro bonservis ödemişti.