Ve James Rodriguez resmen açıklandı: Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki James Rodriguez'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini, James Rodriguez'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

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08/02/2024

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Ve James Rodriguez resmen açıklandı: Beşiktaş'a müjde

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri de James Rodriguez.

Kariyerini Brezilya'da Sao Paulo takımında sürdüren James Rodriguez için Beşiktaş'a iyi haber geldi.

Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini, Agua Santa zaferi sonrası Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın James Rodriguez transferini ara transfer dönemi kapanmadan resmiyete dökmek istiyor.

Sao Paulo formasıyla toplam 14 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

 

08/02/2024 09:51
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TAGS: james, rodrıguez, beşiktaş, transfer, sao paulo
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