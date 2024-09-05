Ve Osimhen resmen Galatasaray'da

Victor Osimhen, resmen Galatasaray'da... 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncunun maaşının 6 milyon euroluk kısmını sarı-kırmızlı ekip ödeyecek.

ads ads ads ads
05/09/2024

ads
Ve Osimhen resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

05/09/2024 10:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Osimhen, Galatasaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.