Ve Osimhen resmen Galatasaray'da
Victor Osimhen, resmen Galatasaray'da... 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncunun maaşının 6 milyon euroluk kısmını sarı-kırmızlı ekip ödeyecek.
05/09/2024
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.05/09/2024 10:48