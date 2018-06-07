Ve UEFA açıkladı! En başarılı Türk takımı

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi sonuçlarından elde edilen puanlara göre son 10 yılın en başarılı takımlarını belirledi.

İspanyol devi Real Madrid zirvedeki yerini korurken, son 10 yılda da benzer bir tablo ortaya çıktı. İlk 30 sıraya Türk kulübü giremezken ilk 100'de 4 Türk kulübü yer aldı.

EN İYİ DERECE BEŞİKTAŞ'TAN

İlk 100'de 4 Türk takımı yer alırken en iyi dereceyi Beşiktaş gerçekleştirdi. Kendisine 37. sırada yer bulan Kara Kartal'ın en yakın rakibi 41. sıradaki Galatasaray oldu.

İŞTE UEFA'NIN AÇIKLADIĞI DEV LİSTE

1-Real Madrid (379,000)

2-Barcelona (317,000)

3-Bayern Münih (297,000)

....

37-Beşiktaş (85,000)

41-Galatasaray (79,000)

48-Fenerbahçe (63,000)

100-Trabzonspor (32,500)

193-Başakşehir (14,060)

194-Konyaspor (14,060)