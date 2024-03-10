"Vebal” adlı kısa filmin galası 15 Mart Cuma günü yapılacak
10/03/2024
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği projesi olarak çekilen “Vebal” adlı kısa filmin galası 15 Mart Cuma günü yapılacak.
Dernekten verilen bilgiye göre Vebal adlı romandan senaryolaşan, senaryosunu derneğin Yönetim Kurulu üyesi Şafak Yolcu’nun yazdığı filminin galası, Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak.
Osmanlı Dönemi’ndeki Tehcir Kanunu’nu konu alan filmde, 2 kız kardeşin evlerinden çıkartılması ve beddualarının o eve yerleşen aileyi nesilden nesile etkilemesi anlatılıyor.
Yönetmenliğini derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay’ın yaptığı filmin başrollerinde Yeşim Kumral, Mehmet Yörükoğlu ve Yusuf Darbukacı yer alıyor. Filmin galası halka açık olacak.