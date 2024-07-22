Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor

Vedat Kaner Vakfı ve Basketbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen U10 Junior Ligve U12 Easy Lig karşılaşmaları büyük bir heyecanla devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ligde 20 Temmuz nedneiyle verilen ara sonrasında bugün 6 maç yapılırken, 24 Temmuz Çarşamba günü de 6 karşılaşma yapılacak.

Organizayon minik sporcular yetenekleri sergileme ve geliştirme fırsatı bulduğu, aynı zamanda dostluk ve takım ruhunu pekiştirdiği bir platform sunuyor.

U10 Junior Lig’de toplam 14 takım karşılaşmalarına devam ederken, U12 Easy Lig’de ise 16 takım kıyasıya mücadele ediyor.

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