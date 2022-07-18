Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı 5 Öğrenciye Burs verecek

Çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek, insan hayatına dokunma hedefi ve amacıyla kurulan ve faaliyetlerini bu yönde sürdüren Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı, 5 öğrenciye Yükseköğrenim Destek Bursu verecek.

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, toplumsal fayda amaçlayan, bu yönde organize olan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüren Vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl başlatacakları ve geleneksel hale getirmeyi planladıkları yüksek öğrenim bursunu ihtiyaçlı gençlere vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Maddi zorluklar yaşayan öğrencilere burs ve eğitim imkanı sağlamak, yurtiçi/yurtdışı eğitimine katkı sağlayan kurumlarla işbirliği yapmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Kaner, yüksek öğrenim bursunun da bu çerçevede verileceğini ifade etti.

Akademik yıl boyunca her ay verilecek olan burslar KKTC vatandaşı öğrenciler ile ortaöğretimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak. 18 Temmuz Pazartesi başlayıp, 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olan başvurular, Vakfın web sayfası https://vedatkanervakfi.org/?fbclid=IwAR1liHix4YlBohchep9e0WuNZz-MHyNO1Sxd4RBr6G_u47KsiQ1RWrtAfPU üzerinden yapılabilecek.

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18/07/2022 11:47