Vedat Milor: Bundan sonra Türk lokantalarından video paylaşmayacağım

Türkiye'nin öne gelen yemek yorumcularından Vedat Milor, Türk lokantalarından video paylaşmayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanan Milor, "Hamdi'yle ilgili yazılanları gördüm. Evet, doğru bana özel servis yapılıyor. Çünkü beni tanıyorlar. Yapacağım bir şey yok" dedi.

Milor'un açıklamaları şöyle:

- Hiç kimse Saruja'yı beğenmemişti. Suriye lokantası. Orada yapılmadı mesela beni tanımıyorlardı. Kimseyi tanımıyorlar zaten Türkiye'de.

- Gittiğim zaman böyle oluyor. Kararım şu artık: Burada yapacak bir şey yok. Zaten video çekmek de dert. Bundan sonra artık sadece yabancı video koyacağım. Türk lokantası videosu koymayacağım. Bitmiştir. Hürriyet gazetesinden ya da yazılardan okursunuz. Ama yabancı lokantalarda tanıyorlar. Onların videosunu koyacağım. İsteyenlerin ufku genişler.