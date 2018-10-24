Vedat Milor: Hayat bazen bir hesap ödemek için çok kısa

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından, kendisine gelen, "Abi para veriyor musun yemeklere yoksa hep bedava mı" sorusunu yanıtladı.

Milor, söz konusu soruyu alıntıladığı paylaşımında "Hesap ödeme işini çok ciddiye alıyordum. Bir gün hesap almamak için kalbine bıçak tutan ve saplayacağını söyleyen restoran sahibinden sonra hayatın bazen bir hesap ödemek için çok kısa olduğunu anladım" ifadesini kullandı.