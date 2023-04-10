Vedat Muriç 12 gole ulaştı

Mallorca, La Liga'nın 28. haftasında Valladolid'e konuk oldu. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 53 ve 90+4'te attığı gollerle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Kosovalı golcü bu sezon çıktığı 25 maçta 12 gol atıp 2 de asist yaptı.

Vedat Muriç gol krallığında Borja Iglesias ile dördüncü sırayı paylaşıyor.

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10/04/2023 09:06