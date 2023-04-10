Vedat Muriç 12 gole ulaştı
La Liga'nın 28. haftasında Mallorca deplasmanda Valladolid ile 3-3 berabere kaldı. Mallorca forması giyen Vedat Muriç maçta 2 gol atarak gol sayısını 12'ye çıkardı.
10/04/2023
Mallorca, La Liga'nın 28. haftasında Valladolid'e konuk oldu. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 53 ve 90+4'te attığı gollerle takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Kosovalı golcü bu sezon çıktığı 25 maçta 12 gol atıp 2 de asist yaptı.
Vedat Muriç gol krallığında Borja Iglesias ile dördüncü sırayı paylaşıyor.