Vedat Muriqi İspanya'da kaldı

Lazio Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin İspanya ekibi Real Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı.

Geçen sezon La Liga ekibi Mallorca’da kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen Vedat Muriç, bonservisiyle birlikte İspanyol ekibine transfer oldu.

2020 yılında 18 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü, İtalya’da beklentilerin altında kalmıştı.

Geçen sezon devre arasında Mallorca’ya kiralanan 28 yaşındaki forvet, La Liga’da oynadığı 15 maçta 4 gol, 3 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlatmıştı.

Mallorca ile 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Muriç için Lazio'ya 9.5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Vedat Muriç, yaz transfer döneminin başında 10 milyon avro karşılığında Club Brugge'e imza atmak üzere Belçika'ya gitmişti.

Brugge, sağlık kontrollerini bahane göstererek transferden vazgeçmişti.

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23/07/2022 00:27