Lefkoşa’nın köklü laboratuvarlarından Vedat Özünlü Laboratuvarı’nın sahibi Biyokimya Uzmanı Vedat Özünlü hayatını kaybetti.

Lefkoşa’nın en eski laboratuvarlarından biri olan Vedat Özunlu Laboratuvarı’nın sahibi, sağlık camiasının bilinen isimlerden Vedat Özünlü dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Meslek hayatı boyunca sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunan Özünlü’nun vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar boyunca laboratuvar hizmeti veren Özünlü, Kıbrıs'ın en bilinen Biyokimya uzmanlarındandı.

Vedat Özünlü ayrıca Erenköy mücahidiydi.