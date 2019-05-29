Vedia Okutan’ın “Eşyanın Ruhu” Adlı Kişisel Seramik Sergisi Açılıyor
29/05/2019
Seramik Sanatçısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Vedia Okutan’ın, 50 parçadan oluşan “Eşyanın Ruhu” adlı kişisel seramik sergisi Cuma günü açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, saat 11.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.
Sergi, 15 Haziran tarihine kadar 08.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.