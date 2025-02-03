Vefat edenlerin gelirleri ve mallarının vergilendirilmesi yasası değişikliği

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03/02/2025

Vefat edenlerin gelirleri ve mallarının vergilendirilmesi yasası değişikliği

Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhuriyet Meclisi'nin 27 Ocak birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yasası'nda, "şehit" ve "görev şehidi" tefsiri eklenirken,  şehit  veya görev şehidi terekesi vergiden muaf tutuldu.

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TAGS: Vefat edenlerin gelirleri ve mallarının vergilendirilmesi yasası değişikliği
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