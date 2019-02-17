Vegan çiftin bebeği açlıktan ölüyordu!

ABD'nin Florida eyaletinde 20 yaşındaki Julia French ve 31 yaşındaki Robert Buskey, 5 aylık bebeklerinin doğduğundan beri sadece 450 gram alması nedeniyle ihmal suçuyla yargılanıyor

Çift, Rastafaryanizm diniyle bağlantılı, et ve et ürünlerinin tüketimini yasaklayan nazirite yeminini ettikleri için vegan şekilde besleniyor. Patates püresiyle beslenen ve 5 aylık olmasına rağmen 3.9 kg olan bebeğin hareketlerinin yavaş olduğu, ağlamadığı, kaburgalarının görünür şekilde olduğu belirtiliyor. Bulunduğunda açlıktan ölmek üzere olan bebeğin sağlığının iyi olduğu ve yavaş yavaş kilo almaya başladığı açıklandı.