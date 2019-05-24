Vegan Yiyecekler: Sağlıklı ve Pratik Yapımlarıyla Kavanozda Vegan Tarifler

Vejetaryen beslenme ülkemizde daha yaygınken, vegan beslenme de yavaş yavaş popülerlik kazanmaktadır. Yemek kültürümüz de et ve süt ürünleri çokça tüketildiği için vegan beslenme bizlere uzak bir diyet türü olarak geliyor . Aslında arkasında etik bir söylem barındıran veganizm, lezzetli yiyecekler yemeye veya vücudumuzun gereken besinleri almasına engel değil.

Vegan diyete yeni başladıysanız, her gün ne yiyeceğiniz düşüncesi sizi biraz yorabilir. Bu yazımız günün her saati ve iş yerinizde de dahil kolayca hazırlayıp tüketebileceğiniz, hem pratik hem de oldukça sağlıklı kavanozda vegan öğün tariflerini bulabilirsiniz.

Kavanozda Vegan Yiyecek Tarifleri

Vegan Roka ve Karpuz Salatası

Daha önce roka ve karpuzu, bir araya getirmeyi düşünmemiş olabilirsiniz, ancak bu ferahlatıcı tarif gayet lezzetli ve sağlıklıdır. Bu kavanoz salatasını hazırlamak için ihtiyacınız olanlar;

Vegan Roka ve Karpuz Salatası Malzemeler

Roka

Dilimlenmiş çekirdeksiz karpuz

1 çorba kaşığı ufalanmış Vegan peynir

1 çorba kaşığı kırılmış çiğ badem

Vegan Roka ve Karpuz Salatası Sosu

Zeytin yağı

Sirke

Ve isterseniz biraz dijon hardalı ekleyebilirsiniz

Kavanozda Vegan Muz ve Yulaf Ezmesi

Kısa sürede hazırlanan bu yulaf ezmeli tarif, yoğun tempoda çalışan insanlar için oldukça pratik ve lezzetlidir. Bu doyurucu ve pratik öğünü hazırlamak için ihtiyacınız olanlar;

Kavanozda Vegan Muz ve Yulaf Ezmesi Malzemeler

2 bardak glutensiz yulaf ezmesi

2 bardak şekersiz badem veya hindistan cevizi sütü

1 çay kaşığı saf vanilya özü

3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya agave(damak zevkinize göre azaltabilir veya arttırabilirsiniz)

3 yemek kaşığı şekersiz badem ezmesi

2 olgun muz püresi

3/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı deniz tuzu

Kavanozda Vegan Muz ve Yulaf Ezmesi Yapılışı

Yulaf ezmelerini büyükçe bir kavanoza dökün

Badem sütü, vanilya özü, akçaağaç şurubu, tarçın, badem ezmesi ve tuzu bir karıştırıcıya ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bu karışımı yulaf ezmesinin olduğu kavanoza dökün.

Olgun muzları bir kasede ezin ve kavanoza ekleyin. İyice birleşene kadar bütün malzemeleri karıştırın. Kavanozu kapatın ve bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Tüketeceğiniz zaman tekrar karıştırın ve üzerine ceviz, ekstra akçaağaç şurubu veya dilediğiniz şeyleri ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.

Kavanozda Vegan Çikolata ve Hindistan Cevizli Yulaf Ezmesi

Oldukça lezzetli olan ve bir çok damak tadına hitap edecek bu pratik kavanoz öğünü için ihtiyacınız olan malzemeler;

Kavanozda Vegan Çikolata ve Hindistan Cevizli Yulaf Ezmesi Malzemeler

1/2 bardak yulaf ezmesi(glütensiz de tercih edebilirsiniz)

1 bardak vanilyalı badem sütü veya hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

1/8 çay kaşığı badem özü

1 çorba kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu veya agave şurubu

Bir tutam deniz tuzu

Üzeri için ufalanmış badem, hindistan cevizi rendesi ve bitter çikolata parçaları

Kavanozda Vegan Çikolata ve Hindistan Cevizli Yulaf Ezmesi Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve iyice birleşene kadar karıştırın.

Kavanozun içine koyun ve bir gece boyunca buzdolabında saklayın.

Tüketeceğiniz zaman üzerine hindistan cevizi rendesi, bazem ve çikolata ekleyip afiyetle tüketin.

Kavanozda Vegan Hindistan Cevizi ve Mango Parfe

Tatlı olarak zevkle yenilebilecek ve sağlıklı olan bu hafif ve meyveli tatlıyı yaratmak için sadece beş malzeme gerekiyor. Eğer taze mango bulamazsanız donmuş olarak tercih edebilirsiniz. Bu hafif ve lezzetli tatlı için gerekli olan malzemeler;

Kavanozda Vegan Hindistan Cevizi ve Mango Parfe Malzemeler

1 bardak hindistan cevizi kreması

1 tatlı kaşığı vanilya özü

1 çorba kaşığı akçaağaç şurubu veya agave

1 bardak küp küp kesilmiş mango

Kavanozda Vegan Hindistan Cevizi ve Mango Parfe Yapılışı

Hindistan cevizi kremasını bir karıştırıcıya koyun ve karıştırın.

Ardından içerisine vanilya özü ve akçaağaç şurubunu ekleyin.

Kavanozun dibine küp mangoları koyun ve üzerine hazırlamış olduğunuz kremayı ekleyin, kavanoz dolana kadar bu işleme devam edin ve afiyetle tüketin.

Ev Yapımı Vegan Barbekü Sosu

Sebze yemekleri, salata veya alternatif atıştırmalıklar için ev yapımı, oldukça lezzetli ve tamamen vegan bir barbekü sosu arıyorsanız bu tarif tam size göre. Bu tarif için malzemeler;

Ev Yapımı Vegan Barbekü Sosu Malzemeler

1/2 bardak elma sirkesi

1/3 bardak agave şurubu

1/4 bardak domates salçası

1/4 bardak pekmez

3 çorba kaşığı worcestershire sosu (tercihe bağlı, ayrıca bu sosu da evde kendiniz yapabilirsiniz)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1/2 çay kaşığı soğan tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Ev Yapımı Vegan Barbekü Sos Yapılışı

Tüm malzemeleri orta boyutta bir tencereye koyup yüksek ısıda karıştırın.

Daha sonra ocağın altını kısın ve 20 dakika boyunca sosu pişirin.

Ve bir kavanoza koyup buz dolabında muhafaza edin.

Vegan Akçaağaç Şurup ve Kahverengi Şekerli Yulaf

Oldukça pratik ve doyurucu olan bu kavanoz öğünü için gerekli olan malzemeler;

Vegan Akçaağaç Şurup ve Kahverengi Şekerli Yulaf Malzemeler

2 su bardağı glütensiz yulaf ezmesi

1 çay kaşığı vanilya özü

2 su bardağı badem sütü

3 çorba kaşığı kahverengi şeker (veya istediğiniz bir şekeri kullanabilirsiniz, hindistan cevizi şekeri gibi)

3/4 çay kaşığı tarçın

3 çorba kaşığı akçaağaç şurubu(bunun yerine agave de tercih edebilirsiniz)

1/4 su bardağı doğranmış pekan cevizi

Vegan Akçaağaç Şurup ve Kahverengi Şekerli Yulaf Yapılışı

Yulaf ezmesi, vanilya özü ve sütü kavanoza ekleyip iyice karıştırın.

Bir kasede akçaağaç şurubunu, tarçını ve şekeri karıştırıp kavanoza ekleyin ve büyün malzemeleri iyice karıştırın.

1 gece boyunca buzdolabında saklayın ve afiyetle tüketin.

Kavanozda Vegan Tayland Tarzı Kinoa Salatası

Bu lezzetli ve renkli pratik salata tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler;

Kavanozda Vegan Tayland Tarzı Kinoa Salatası Malzemeler

1 su bardağı sapları da dahil olmak üzere doğranmış kişniş(golyandro)

Yaklaşık 2 cm taze zencefil, rendelenmiş

1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Yarım limonun suyu

2 tatlı kaşığı kurutulmuş limon(isteğe bağlı)

1/4 su bardağı hindistan cevizi sütü

2 çorba kaşığı zeytin yağı

2 yemek kaşığı elma veya nar suyu

1 çorba kaşığı hurma şekeri

1 çay kaşığı kahverengi miso ezmesi

1 tatlı patates, soyulmuş ve küp şeklinde kesilmiş

1/3 su bardağı kinoa

1 adet havuç, rendelenmiş

İsteğe bağlı nar taneleri

Baby ıspanak veya doğranmış bir miktar ıspanak

Hindistan cevizi yağı

Bir tutam deniz tuzu

Kavanozda Vegan Tayland Tarzı Kinoa Salatası Yapılışı

Kinoa ve tatlı patatesi haşlayın.

Daha sonra rendelenmiş zencefil, kırımızı pul biber, limon suyu, hindistan cevizi sütü, zeytin yağı, elma suyu, hurma şekeri, miso ezmesi, hindistan cevizi yağı ve tuzu karıştırarak bir sos elde edin.

Sırasını istediğiniz göre ayarlayarak kinoa, tatlı patates, ıspanak, havuç ve nar tanelerini kavanoza koyun ve hazırladığınız sosu üzerine dökerek afiyetle tüketin.

Kavanozda Meksika Vegan Burrito Salatası

Kavanozda Meksika burrito yapmaya ne dersiniz? Üstelik oldukça basit ve lezzetli. Salata için gerekli olan malzemeler;

Kavanozda Meksika Vegan Burrito Salatası Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış kahverengi pirinç(beyaz pirinçte kullanabilirsiniz)

1 kutu siyah fasulye

1 adet dilimlenmiş soğan

2 adet yeşil biber

1/2 su bardağı haşlanmış mısır

1 avacado

Yarım misket limonu

Salsa sosu

2 su bardağı doğranmış marul

1 çorba kaşığı zeytin yağı

Kavanozda Meksika Vegan Burrito Salatası Yapılışı

Zeytin yağını tavaya ekleyip ısıtın, soğanları ve biberleri ekleyip 5 dakika boyunca karıştırarak kavurun.

Soğan ve biberleri soğuması için başka bir kaba alın.

Avacadoyu bir çatal yardımıyla ezin ve üzerine misket limonunu sıkın ve karıştırın.

Haşlanmış pirinci kavanozun alt kısmını yerleştirin.

Fasulyeleri pirincin üzerine ekleyin.

Daha sonra mısır, biber ve soğanları ekleyin.

Avacado ve salsa sosunu ekleyin.

En üste marulları ekleyin.

5 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kavanozda Vegan Zeytinyağlı ve Çikolatalı Pasta

Kavanozda pratik çikolatalı ve süper sağlıklı vegan bir pastaya kim hayır diyebilir ki? Çikolatalı vegan pasta için gerekli olan malzemeler;

Keki için;

4 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü (dilerseniz başka bir süt kullanabilirsiniz, pirinç,badem)

1/4 çay kaşığı sirke

1/2çay kaşığı vanilya özü

3 yemek kaşığı esmer şeker (hindistan cevizi şekeri veya dilediğiniz başka bir şeker formunu kullanabilirsiniz)

3 yemek kaşığı zeytin yağı

1/4 su bardağı pirinç unu (dilediğiniz başka bir un formunu kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı kakao tozu

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

Ganaj (krema) için;

1/3 su bardağı hindistan cevizi sütü

170 gram kadar bitter çikolata

1 yemek kaşığı amaretto likörü (isteğe bağlı)

Ekstra malzemeler;

Çikolata parçacıkları

Badem

Kekin yapımı;

Fırınınızı 180 dereceye kadar ısıtın.

Küçük bir kapta sirke ve sütü karıştırın ve dinlenmesi için biraz bekletin.

Vanilya özü, şeker ve zeytin yağını ekleyerek köpürene kadar karıştırın.

Daha sonra unu, kakao tozu, kabartma tozu ve tuzu ekleyin ve bütün malzemeler birleşene kadar iyice çırpın.

Hazırladığınız hamuru 20-25 dakika kadar pişirin, piştikten sonra 15 dakika kadar kekin soğumasını bekleyin.

Ganaj (krema) için;

Küçük bir sos tavasında hindistan cevizi sütünü kaynamaya başlayıncaya kadar orta ateşte ısıtın.

Daha sonra çikolata ve likörü ekleyerek tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

Kavanozda Vegan Zeytinyağlı ve Çikolatalı Pasta Yapılışı

Pişen kekleri yatay olarak kesin ve kavanozun alt kısmına yerleştirip üzerine hazırladığınız ganajdan sıkıp kavanoz dolana kadar bu işlemi tekrarlayın

Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz.

Sauerkraut (Lahana turşusu)

Lahana turşusu, sindirim sistemine faydalı, probiyotik açıdan oldukça zengin bir yiyecektir. Yapımı son derece basit olan bu lezzetli turşu için gereken malzemeler;

Sauerkraut (Lahana turşusu) Malzemeler

1 adet orta boy lahana

2 çorba kaşığı deniz tuzu

Sauerkraut (Lahana turşusu) Yapılışı

Lahanayı ince dilimler halinde doğrayın.

Lahanaları büyük bir kaba koyun ve üzerine tuzu döküp 10 dakika boyunca bekletin.

Daha sonra lahanaları ellerinizle ezerek, yoğurun.

Yoğurma işlemini 5-10 dakika boyunca lahana hacmi yarı yarıya inene kadar yapın.

Lahanaları kaşıkla bastırarak sıkı bir şekilde kavanoza yerleştirin.

Çıkan lahana suyunu kavanoza dökün.

Eğer lahanalar tamamen suya batmazsa 1 su bardağı suya 1,5 çay kaşığı deniz tuzu ekleyip tuz çözünene kadar karıştırın ve kavanoza ekleyin.

Kavanozu güneş ışığı almayan karanlık bir yerde 4 hafta kadar saklayın ve sonrasında buzdolabına kaldırıp afiyetle tüketin.

Çilek ve Chia ile Vegan Yulaflı Tatlı

Çilek ve chia ile hazırlanan bu vegan tatlıyı ister kahvaltıda ister bir tatlı olarak tüketebilirsiniz. Doyurucu ve lezzetli bu pratik tatlı için gereken malzemeler;

Çilek ve Chia ile Vegan Yulaflı Tatlı Malzemeler

1/2 su bardağı yulaf

1/2 su bardağı hindistan cevizi sütü (farklı bir süt formunu tercih edebilirsiniz)

1/4 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı akçaağaç şurubu veya agave

1/4 çay kaşığı vanilya özü

1,5 çay kaşığı chia tohumu

1/4 su bardağı dilimlenmiş çilek

Çilek ve Chia ile Vegan Yulaflı Tatlı Yapılışı

Çilek hariç tüm malzemeleri bir kavanozda veya kapta karıştırın.

Bir gece buzdolabında saklayın ve tüketeceğiniz zaman üzerine çilekleri ekleyip afiyetla yiyin.

Vegan Tatlı Patates ve Yulaf Ezmeli Parfe

Bu lezzetli parfe ile güne başlayabilir veya gün içinde tatlı olarak tüketebilirsiniz. Yoğun egzersiz günleri içinde iyi bir seçenek olabilecek bu pratik tatlı için gerekli olan malzemeler;

Vegan Tatlı Patates ve Yulaf Ezmeli Parfe Malzemeler

1 su bardağı pişmiş tatlı patates püresi

1,5 su bardağı badem sütü (istediğiniz bir süt formunu tercih edebilirsiniz)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çorba kaşığı chia tohumu

1/2 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı stevia

1 çorba kaşığı akçaağaç şurubu veya agave

2 yemek kaşığı öğütülmüş ceviz

Vegan Tatlı Patates ve Yulaf Ezmeli Parfe Yapılışı

Püre haline getirilmiş tatlı patatesi, yarım su bardağı badem sütünü, tarçın ve hindistan cevizi rendesini mutfak robotu ile karıştırın ve dinlendirin.

Daha sonra 1 su bardağı badem sütü, yulaf ezmesi, chia tohumu, akçaağaç şurubu ve vanilya özünü karıştırıp içerisine stevia ekleyerek iyice karıştırın ve bu karışımı bir gece buzdolabında dinlendirin.

Tüketeceğiniz zaman püre ve yulaf ezmeli karışımı birleştirerek afiyetle tüketin.

Vegan Detoks Kavanoz Salatası

Kendinizi şımarttığınız zamanlardan sonra tekrar düzgün beslenme moduna girmek için bu vegan detoks salatası size yardımcı olacaktır. Detoks salata için gerekli malzemeler;

Vegan Detoks Kavanoz Salatası Malzemeler

1/2 su bardağı dilimlenmiş lahana veya kale

1/2 su bardağı haşlanmış kinoa

1/2 su bardağı ince dilimlenmiş turp

1/2 su bardağı haşlanmış, dilimlenmiş brokoli

1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

1/4 su bardağı goji

1/4 su bardağı ayçekirdeği

Sosu için malzemeler;

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

2 çay kaşığı öğütülmüş kenevir tohumu

2 çorba kaşığı maydanoz

1/2 su bardağı yaban mersini

1 çay kaşığı tuz

Vegan Detoks Kavanoz Salatası Yapılışı

Sos için gerekli olan tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin.

Salata için gerekli olan tüm malzemeleri kavanoza sırasıyla yerleştirin.

Tüketeceğiniz zaman sosu da salataya ekleyerek afiyetle tüketin.

Vegan BalKabağı Kremalı Brule

Bu krem brulenin tamamen vegan olduğuna inanmayacaksın. Bu lezzetli vegan tatlı için gereken malzemeler;

Vegan BalKabağı Kremalı Brule Malzemeler

3/4 su bardağı badem sütü (yada istediğiniz bir süt formu)

3/4 su bardağı esmer şeker

1/2 çay bardağı kaju

Yaklaşık 400 gram bal kabağı püresi

1/4 su bardağı akçaağaç şurubu veya agave

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi

1/4 çay kaşığı zencefil

Bir tutam tuz

Vegan BalKabağı Kremalı Brule Yapılışı

Süt ve kajuları bir kaba koyup 30 dakika kadar bekletin.

Daha sonra bir mutfak robotundan kremsi bir kıvama gelene kadar geçirin ve diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırın.

Karışımı seçtiğiniz ısıya dayanıklı kavanozlara yerleştirin ve kalan şekeri üzerine serpiştirin

Daha sonra kavanozları fırına koyarak kontrollü bir şekilde şeker karamelize olana kadar (30sn-2dk) bekleyin, dikkatli olmalısınız çünkü şeker kolaylıkla yanabilir.

Kaynak: Vegan Yiyecekler: Sağlıklı ve Pratik Yapımlarıyla Kavanozda Vegan Tarifler