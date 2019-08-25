Vehbi Koç’un makam aracı müşteri bekliyor

İtalya’da 1980 senesinde üretilerek Vehbi Koç’a makam aracı olarak hediye edilen Fiat 131 Süpermirafiori otomobil alıcısını bekliyor.

Fiat fabrikasında 1980 yılında üretilerek Vehbi Koç'a makam aracı olarak hediye edilen Fiat 131 Süpermirafori otomobil, lüks otomobiller arasında satılmayı bekliyor.

1980 senesinde özel olarak 2 adet üretilen ve Koç'un bir süre makam aracı olarak kullanmasının ardından özel doktoruna hediye ettiği otomobil, günümüze kadar orjinalliğini korumuş şekilde duruyor.

Bütün parçaları orijinal olan otomobil, dönemin otomobillerinde bulunmayan farklı özelliklere de sahip. 1980 senesinde üretilmesine rağmen klimalı olan otomobil aynı zamanda zırhlı ve kalın camlara sahip.

Vehbi Koç'un doktorunun vefatının ardından özel bir firmanın koleksiyonuna giren otomobil, 39 sene önce üretilmesine rağmen daha 18 bin kilometrede.

Özel bir galeride lüks araçlar arasında bekleyen 39 yaşındaki otomobilin sahibi Tarık Ercan, “Araç 1980 senesinde üretilmiş. Öğrenebildiğimiz kadarıyla Vehbi Koç'a makam arabası olarak gönderilmiş. Zırhlı ve özel donanımlı. O tarihlerde Türkiye şartlarına göre farklı özelliklerde olan bir araç. 1980 yılında üretilmesine rağmen klimalı” dedi.

KOÇ DOKTORUNA HEDİYE ETMİŞ

Bu otomobili Vehbi Koç'un bir süre makam aracı olarak kullanmasının ardından doktoruna hediye edildiğini ileri süren Ercan, “Doktorun da vefat etmesinden sonra bu aracı biz manevi bir değer olarak aldık” diye konuştu.

Aracın kendisine ait olduğunu ve özel bir galeride durduğunu söyleyen Ercan, “Araç şahsıma ait, ama burada arkadaşlarıma ait özel bir galeride lüks araçların arasına koyduk. Arabayı birkaç yerden duyan var.

Bir talep olması durumunda değerlendirebiliriz. Araç bin 500 motor olup, mirafiori motordur. Bildiğimiz kadarıyla o tarihlerde 2 adet mirafiori motorlu araç üretilmiş. Bunların birisinin özel bir şirkete, diğerinin de Koç ailesine hediye edildiğini duyduk. Mirafiori motorlar özel motorlu araçlardır. Yakıtı fazla olmasına rağmen hızlı ve çok yüksek performanslı araçlardır. Bunun gibi özelliklerinden dolayı o dönemin en özel araçlarındandır” diye ifade etti.