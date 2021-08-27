Vehid'den veda mesajı

Yenicami Kulübü başkanlığından ayrılan Ali Vehid camiasına seslenerek birlik olma mesajı verdi. Vehid, Ali Özmen Safa başkanlığındaki yönetime her koşulda destek verilmesi gerektiğini açıkladı. Ali Vehid'in açıklamaları şöyle;

Sevgili Yenicamililer;

iki buçuk yıl onurla ve gururla sürdürdüğüm başkanlık görevini geçtiğimiz salı akşamı yapılan genel kurul ile yeni başkan Ali Özmen Safa’ya devretmiş bulunmaktayım.

Bana tam iki buçuk sene hem tahammül eden hem de inanan sizlere teşekkür ederken şu andaki samimi hislerimi de anlatmak isterim.

Hatalarımıza anlayış gösterip hoşgörülü davrandınız, sabır gösterdiniz...

Her çıkmaza girdiğimizde bizlere yol gösterip sevginiz ve inancınız ile başarının yollarını tarif ettiniz; bizimle birlikte gülüp bizimle birlikte ağladınız.

Kulübümüz bizim yuvamız. Hepimiz gözümüzü bu kulüpte açtık. Belki de çoğunuzun çocukları da sizlerin sayesinde dünyaya gözlerini Yenicami ile açtı. Belki şimdi büyüdüler belki de büyümekteler ama bu sevgileri ve inançları ile bu büyük camiayı sırtlamaya, iyi gününde kötü gününde sahip çıkmaya hazır birer Yenicami neferi haline geldiler.

Şimdi hepimizin görevi bu noktadan sonra kulübümüze sahip çıkmaktır. Kulübümüz yeni Başkan ve Yönetim Kurulu etrafında birleşerek onlara destek olmaktır.

Biz büyük ve köklü bir aileyiz... Hüznümüz de sevincimiz de ortak.

Şimdi yeni başarılar için kenetlenerek daha yüksek sesle bağıralım: EN BÜYÜK YENİCAMİ!

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27/08/2021 10:35