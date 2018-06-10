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Vehit: Şeffaf ve hesap verebilir belediye için çalışıyoruz

Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Özgür Vehit, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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10/06/2018

Vehit: Şeffaf ve hesap verebilir belediye için çalışıyoruz
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 Halkın Partisi (HP) Gazimağusa İlçe Başkanı Özgür Vehit, HP’nin Gazimağusa’da yerel seçim yarışında yer aldığını belirterek, “Aktif denetim ve katılım vizyonuyla halkımızın karşısındayız” dedi.

Yazılı açıklamasında, daha çok çalışan ve hizmet üreten bir Gazimağusa Belediyesi için çalıştıklarını kaydeden Vehit, “Her zamanki gibi halkımızın arasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Vehit, şeffaf ve hesap verebilir belediyeler için yıllık faaliyet raporlarını önemsediklerini, her altı ayda bir olmak üzere belediyelerin gelir ve giderlerini açıklayacaklarını kaydetti. 

Özgür Vehit, “Belirli dönemlerde düzenleyeceğimiz bölge toplantılarıyla halkımızın kent yönetiminde doğrudan söz sahibi olmasını sağlayacağız. Yeni dönemde listelerimizde bu hususların takipçisi olacak kişiler yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

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TAGS: Özgür Vehit, halkın partisi, haber, kıbrıs, seçim
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