Vekalet kararı UBP’yi gerdi

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04/07/2022

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Vekalet kararı UBP’yi gerdi

Özel Haber

Hac vazifesini yerine getirmek maksadıyla 3’üncü kez Suudi Arabistan’a giden ve 10 gün izin alan Maliye Bakanı Sunat Atun’a vekalet edecek isim nihayet belli oldu.

İlk etapta vekalet Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na verilmek istendi.

Devamında Ertuğruloğlu görevi almak istemedi, Atun bu kez UBP’li bir ismi değil, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu önerdi.

Ataoğlu görevi kabul ederken, 10 gün boyunca maliye ile ilgili tüm konularda tam yetkili isim oldu.

Bu arada, geçmişte maliye bakanlığı yapan Olgun Amcaoğlu, ekonomi bakanlığı yapan Hasan Taçoy, siyasette 20 yılı geride bırakan Nazım Çavuşığlu’na rağmen görevin DP’li bir isme bırakılması UBP içerisinde tepki topladı.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Ertuğruloğlu hafta sonu resmî gazetede yayınlanan ve pahalı yakıt alımını içeren karara itiraz ederek imzalandı ve vekaleti reddetti.

Ardından imza atmayı kabul eden Ataoğlu vekaleten Başbakan tarafından görevlendirildi.

Konu UBP içerisinde tartışılmaya devam ederken, rahatsız olan bakan ve vekiller Başbakanı uyardı.

04/07/2022 20:30
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TAGS: Vekalet kararı UBP’yi gerdi
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