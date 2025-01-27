Vekiller güncel konulara değindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmaların ardından tamamlandı.

Gelecek birleşim 3 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda, yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim görevi birlikte gerçekleştirilecek.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Bürokrat Oyunları, Gerekçesiz Görevden Almalar” konulu güncel konuşmasında, ülkede bitmeyen bir sandalye oyunu yaşandığını belirterek, “Artık bunun cılkı çıktı” dedi.

Resmi Gazete’de yer alan görevden alma ve atama kararlarına değinen Şahali, görevden almaların gerekçesinin halka açıklanması gerektiğini kaydetti. Rotasyonda temel amacın emeklilik menfaati olup, olmadığını sorgulayan Şahali, İçişleri Bakanlığı’nda üç tane müdürün görevden alındığını, bir tanesinin başka bir göreve getirildiğini söyledi.

Sosyal Konut Müdürünün neden görevden alındığını soran Şahali, hükümetin hiçbir adımı iyi niyetle ve samimiyetle atmadığını savundu. İskan Dairesi Müdürünün ise görevden alınarak, Harita Dairesi Müdürlüğüne atandığını ifade eden Erkut Şahali, Muhaceret Dairesi Müdürünün de neden görevden alındığı sorusunu sordu. Şahali, konuyla ilgili halkın Meclisine ve kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

Muhaceret Dairesi’nin önemini de vurgulayan Şahali, ülkede tespit edilen ikamet izinsiz kişilere dikkat çekti. “Memlekette bakan toto oynanmaktadır” diyen Şahali, “Gerçek olan bir şey var ki kimse yerinde rahat değil” diye konuştu.

İdarenin yasada ne söylendiğinden bağımsız olarak gerekçesiz iş ve eylem yapma hakkına sahip olmadığı düşüncesini dile getiren Şahali, 1977 yılında yapılmış ilgili yasanın bir kişi görevden alınırken gerekçe istemese de kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini söyledi. “Ben sorma özgürlüğüne sahibim” diyen Şahali, gerekçesiz işlemlerin kuşku doğuran işlemler olduğunu kaydetti.

“Özellikle Tarım Bakanlığında müsteşar görevden gitmişse ortada ciddi bir durum vardır” diye konuşan Şahali, izahat ihtiyacı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise Şahali’ye yanıt verdiği konuşmasında, bakan değişikliği konusunda yetkili kişinin Başbakan Ünal Üstel olduğunu belirterek, “Amaç halka hizmet” dedi. Nihai kararı verecek olanın Başbakan olduğu vurgusu yapan Oğuz, hükümetin tek gailesinin ülkedeki sorunları çözmek olduğunu söyledi.

“Bürokrat değişiklikleri her zaman oldu, olmaya da devam edecek” diyen Oğuz, bunun bir idari tasarruf olduğunu kaydetti. İsimleri öne çıkararak, konuşmanın doğru olmadığını belirten Oğuz, hizmette devamlılığının esas olduğunu söyledi.

Kamu hizmetinde zafiyet olmadığını dile getiren Oğuz, kamunun işlevini yerine getirdiğini kaydetti. Kamu yönünden usulsüz bir şey varsa yetkililerin gereğini yapacağını söyleyen Oğuz, “Bu ülkede hiçbir şey gizli kalmıyor” dedi. Bakan Oğuz, görev değişikliğinin idari tasarruf olduğunu yineledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yeniden söz alarak “Attığınız her adımdan şüphe duyduğumuz için bu soruları soruyoruz” dedi.

Amacın ülkeye hizmet olmadığı görüşünü belirten Şahali, “Müsteşar yakıldı, çünkü müdürün müsteşar olması lazımdı” dedi. Şahali, niyetin iş yapar gibi görünmek ve belli bir kesimi mutlu etmek olduğunu kaydetti.

Bakan Oğuz ise yerinden söz alarak, zorlama varsa ilgili kişilerin bunu konuşacağını söyledi.

Konuşmasına devam eden Erkut Şahali, “Siz yüzüğün içinde dans etmeye devam edin” diyerek, soru sormaya devam edeceklerini belirtti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, “Ülkenin her tarafı dökülüyor. Hiçbir alanda taş taş üstünde kalmadı” diyerek, üretimin hükümet eliyle baltalandığını söyledi.

Boncuk dağıtılır gibi sigorta şirketi dağıtıldığını ve bunun devletin en üst kademesiyle ilgili olduğunu belirten Şahiner, “Türkiye Cumhuriyeti’nde adı rüşvete karışmış, sahipleri tutuklanmış bir şirketin ülkeye TPIC üzerinden yakıt ihale ettiğini” kaydetti.

Esnafın kepenk kapattığını ve bunun 2025 sonunda Maliyenin gelirler kısmına yansıyacağını ifade eden Şahiner, ülkede son zamanlarda yaşanan ölümlü trafik kazalarına da dikkat çekti.

Şahiner, narenciyede çok ciddi bir kriz olduğunu söyledi. Temmuz-Ağustos’ta büyük bir bölümü satılmış olması gereken ürünün sadece yüzde 15’inin satıldığını belirten Şahiner, “Bu hızla giderse ürün dalında kalacak” dedi. Ürünün pazar sıkıntısı yaşadığını kaydeden Şahiner, altın bir yılın kaçırıldığını belirtti. Şahiner, ihracat teşvik primlerinin ne olduğunun hala bilinmediğini de dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise Şahiner’e yanıt verdi. Çavuş, Başbakan’ın söylediklerinin yerine getirildiğini ve ihracatın önünün açıldığını belirtti.

İhracatta fümigasyon uygulamasının kaldırıldığını, transit geçişlerin devam ettiğini, depolamayla ilgili sıkıntının aşıldığını belirten Çavuş, bekleme süresiyle ilgili de bir sıkıntı olmadığını kaydetti. Çavuş, transit geçmeyerek, depoya giren ürünün 20 gün bekleyip, satışının yapılacağını belirtti.

Tarıma ayrılan bütçenin yüzde 21 olduğuna işaret ederek, bu yıl da ihracat teşvik primlerini artırdıklarını söyleyen Çavuş, desteği 3 bin TL’ye çıkardıklarını kaydetti. Çavuş, desteği maksimum seviyeye çıkardıklarını vurguladı.

Hasatla ilgili gecikme söylemini kabul etmediğini ifade eden Çavuş, greyfurt hasadının bittiğini, limon hasadının da bitmek üzere olduğunu belirtti. Güzelyurt’taki tahlillerde henüz şeker oranının gelmediğine dikkat çeken Çavuş, saha çalışmasında 20 bin ton civarında bir ürünün satıldığının saptandığını söyledi. Çavuş, desteklerin rakama ve yüzdeliğe bakıldığında çok büyük bir oranda artırdıklarını kaydetti.

Şahiner’in yerinden sorusu üzerine Bakan Çavuş, ihracat teşvik primleriyle ilgili kararın ilk Bakanlar Kurulu’nda ele alınarak, geçirileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Ongun Talat, “Türkiye’deki İçkale Soruşturması ve Bize Uzanan Karanlık İlişkiler” konulu güncel konuşmasında, geçen haftalarda çok ilginç gelişmeler yaşandığını belirterek, Türkiye’de Beşiktaş Belediyesi’nde şüpheli işlerle ilgili bir soruşturma başlatıldığına işaret etti.

Türkiye’deki iddialara değinen Talat, İçkale şirketi sahibi Aziz İhsan Aktaş’ın, Beşiktaş Belediyesi üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldığını söyledi. Aktaş’ın 2020 yılından beri Beşiktaş Belediyesi’nden ihale aldığını ve rüşvet verdiği iddiaları olduğunu söyledi.

Kıb-Tek’e akaryakıt getirecek geminin yaklaşık bir haftadır İskenderun Limanı açıklarında beklediğini ve bu yakıtın Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı olduğu şirkete ait olduğunu söyleyen Ongun Talat, soruşturma kapsamında Aktaş’ın mal varlığına el konulduğu için geminin bir haftadan uzun süre İskenderun Limanı açıklarında beklediğini kaydetti.

Ortaklar tarafından sorunun aşılmasıyla geminin Kıb-Tek’e yakıtı getirdiğini ifade eden Talat, bunun KKTC’ye yansımalarının sorgulanması gerektiğini söyledi. Talat, Kıb-Tek’in 34 bin sayaç alımıyla ilgili iddialara da değindi.

Türkiye’de organize işlerle gündeme gelen şirketin bütün unsurlarıyla KKTC’ye sirayet ettiğini söyleyen Talat, Sayıştay Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Savcılığı göreve çağırdı. Muhalefet olarak bunları sorgulamaya devam edeceklerini kaydeden Talat, “Uğradığımız zararlar akıl alır gibi değil” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” başlıklı konuşmasında, güncel rakamlar vererek, Kuzey Kıbrıs’ın Londra’dan bile pahalı hale geldiğini söyledi. Özuslu, hükümetin temel girdileri ucuzlatmak yerine hayatı daha da pahalı hale getirdiğini ve denetim yapmadığını ifade etti.

Temel tüketim maddelerinde Güney Kıbrıs’taki fiyatların Kuzey Kıbrıs’a göre daha ucuz olduğunu belirten Özuslu, bütün tavuk etinin Güney Kıbrıs’ta, Kuzey Kıbrıs’a göre yarı fiyatına satıldığını, Londra’da ise bir kilo bütün tavuğun 120 TL’ye denk geldiğini söyledi.

Bir litre sütün Kuzey Kıbrıs’ta 62 TL, Güney Kıbrıs’ta 55 TL, İngiltere’de 28 TL’den satıldığını kaydeden Özuslu, Kuzey Kıbrıs’taki muzun fiyatının ise, Güney Kıbrıs’ın iki, Londra’nın iki buçuk katı olduğunu ifade etti. Özuslu, başka fiyat karşılaştırmaları da yaparak, “Biz de her şey pahalı… Girdi maliyetleri çok yüksek” dedi. Özuslu, kırmızı etin birçok eve uğramadığını dile getirerek, bu konuda acilen tedbir alınması gerektiğini söyledi. Sosyal adaletsizlik olduğunu belirten Sami Özuslu, “Zenginlik veya fakirlik varsa aslolan bunun paylaşılmasıdır” dedi.

Hayat pahalılığının kontrol altına alınması gerektiğini kaydeden Özuslu, “Süt neden bu kadar pahalı? Süt de içmesin çocuklar?” diye sordu. Gıdaya erişim gibi büyük bir sıkıntı söz konusu olduğunu söyleyen Özuslu, “Siyaset halkın gündeminden kopamaz, koptuğu gün toplumun siyasete bakış açısı bugün gelinen noktada olur. Bir güvensizlik, itimatsızlık olur” dedi.

Özuslu, “hükümetin silkinip, kendine gelmesi” çağrısında bulundu.

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasına, geçen hafta Kartalkaya’da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı. Ülkede yangınla ilgili önlemlerin ele alınması gerektiğini belirten Çolakoğlu, “Dün orada yaşandı, bugün burada da yaşanabilir” dedi.

Okulların çoğunluğunda şantiye alanını andıran bir görüntü olduğunu ifade eden Şifa Çolakoğlu, 31 Ocak itibarı ile başlayacak yarıyıl tatilinde bu malzemelerin güvenli alana toplanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Okullarda yangınla ilgili önlemlerin ne düzeyde olduğunu sorgulayan Çolakoğlu, yangın tüplerinin rutin kontrollerinin yapılıp, yapılmadığını da sordu. Çolakoğlu, “Her şeyden önce emniyet ve can güvenliği” dedi. Çolakoğlu, ülkedeki otellerin güvenlik denetimi yapılmışsa bunun da kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Trafik konusuna da değinen Şifa Çolakoğlu, tuzak kurar gibi denetimler yerine belli yerlerdeki yaya geçitlerinin daha aktif kullanılması konusunda bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Çolakoğlu, trafik levhaları açısından tehlike arz eden kavşaklarda standart oluşturulması gerektiğini de belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise söz alarak, vekillere konuşmaları nedeniyle teşekkür etti. Ülkedeki ekonomik durumla ilgili alım gücü konusundaki şikayetleri bildiklerini ifade eden Oğuz, “Halktan kopuk değiliz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kuracağı elektronik etiketle fiyat denetimlerinin daha sıkı yapılacağını belirten Oğuz, girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla Doğrudan Gelir Desteği uygulaması olduğunu hatırlattı. Hükümetin son iki yılda üretim alanında büyük destekler verdiğini kaydeden Oğuz, işletmelere de destek verildiğine işaret etti. Bakan Oğuz, temel tüketim maddelerinin en uygun fiyata halka sunulmasını istediklerini söyledi.

Kartalkaya’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Oğuz, ders almanın önemli olduğunu ifade etti. Oğuz, okullardaki yangın tüplerinin kontrollerinin sürekli yapıldığını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın çok önemli bir kurum olduğunu ve her yıl dairelere yönelik eğitimler verdiğini dile getiren Oğuz, otellerde her yıl denetim yapılarak, polis ve İtfaiye Müdürlüğüne yazı yazıldığını kaydetti. İtfaiye Müdürlüğünün araç eksikliği olduğunu ifade eden Oğuz, araç-gereç donanımının artırılmasıyla ilgili çalıştıklarını söyledi.

Trafikle ilgili notlarını Ulaştırma Bakanına ileteceğini dile getiren Oğuz, yaya geçitlerinin amacına uygun kullanılması için eğitim anlamında daha iyi çalışılması gerektiğini kaydetti.

Güncel konuşmaların ardından genel kurul tamamlandı. Gelecek birleşim 3 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda, yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim görevi birlikte gerçekleştirilecek.