''Vekiller önce istifa ediyor, sonra tartışmalı yasaları geçirmek için ikna ediliyor''

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin zorlama bir hükümet olduğunu, hükümet edenlerin, toplumsal değil bireysel yapı içine büründüğünü belirterek, “Her gün hükümetin yol açtığı, yeni bir sorunla uyanıyoruz. Siyasi etiğin ayaklar altına alındığı bu dönem gibi bir dönem hatırlamıyorum” dedi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun partisinden istifa ettiği halde Başbakan Ersan Saner tarafından ikna edilip, YDP adına AD-HOC komitede yer almasının, Çalışma ce Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa mektubunu sunmak için gittiği Başbakanlıkta istifadan döndürülmesinin ilginç gelişmeler olduğunu ifade eden Fazilet Ödenefe, kişiler istifa ediyor ama hükümetin devamından yana tavır alıyorsa, toplum faydasına olmayan yasaların geçmesine yardımcı oluyorsa, o istifanın hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Fazilet Özdenefe, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Çağman istifa ederse bir şey değişmez”

Fazilet Özdenefe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa edeceği iddiaları hakkında konuşarak, “Kamuoyunu ilgilendiren bir konudur ve eleştiriye açık hale geldi. Çağman, Toplu İş Sözleşmesi’ne dokunulmaması gerektiğini söyledi ancak ilgili yasayı ivedi olarak görüşülmesi için meclise getirdi. Sözleşmenin kaldırılması, Türkiye’deki mevzuata, Anayasa’ya İLO sözleşmelerine aykırıdır. Çağman istifa ederse ancak yasanın ve hükümetin devamından yana olursa bir şey değişmez” dedi.

“Siyasi etiğin ayaklar altına alındığı böyle bir dönem hatırlamıyorum”

Fazilet Özdenefe, azınlık hükümetinin bir zorlama hükümeti olduğuna işaret ederek, “Hükümet toplumsal değil bireysel yapı içindir. Hükümet ölü doğdu ve erken seçim tarihini bile programına yazdı, ancak o tarihe uymuyor. Her gün hükümetin yol açtığı, yeni bir sorunla uyanıyoruz. Dizi izler gibi yaşananları izliyoruz. Siyasi etiğin ayaklar altına alındığı bu dönem gibi bir dönem hatırlamıyorum” diye konuştu.

“Zaroğlu, süreçten dolayı Nisan ayını istiyor”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun daha önce partisinden istifa edeceği ancak bunu ertelemesiyle ilgili değerlendirme yapması istenen Özdenefe, “Zaroğlu, YDP’de kalmayacağını ve partiden ayrılıp yeni parti kuracağını söylüyor. Siyasi partilerin seçime girmesi için belli bir sürenin geçmesi ve kurultaylarını tamamlaması lazım. Kurulmuş eski bir partiyi mi canlandıracaklar yoksa yeni bir parti mi kuracaklar? Sürecin tamamlanmasını bekleyip, başka partilerden üyelerin gelmesini bekleyebilir. Bu nedenle erken seçim tarihini nisan ayında olmasını istemiş olabilir” ifadelerini kullandı.

“Yargı siyasete sokulmamalı”

Hükümetin, Anayasayı delerek, muhalefetin itirazlarına rağmen AD-HOC komiteyi kurduğuna dikkat çeken Özdenefe, “UBP’nin ekim ayındaki kurultayı öncesinde mevcut bu yapıya dokunulmayacak. Bu nedenle erken seçimden kaçınılıyor. UBP kurultayları olaylı geçiyor. Artık yargı siyasete sokulmamalı. Erken seçim tarihine ve AD-Hoc komite sayısına yargı mı karar verecek? Anayasa ve mevzuatların ihlal edilmesi nedeniyle dava açıldı” dedi.

“AD-Hoc komitesi seçim yasasını da değiştirebilir”

AD-Hoc komitenin sadece seçim tarihinin belirlenmesi için değil aynı zamanda Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak değişiklikler için olduğunu anlatan Özdenefe, “Mecliste kurulmuş, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi varken, AD-Hoc komitesi kuruldu. Çoğunlukla kendi istediklerini yapmak istiyorlar. Çoğunluğu elinde bulunduran istediğini yapacaksa komitelere ne gerek var?” diye sordu.

“Adli yıl açıldığında dava görüşülecek”

AD-Hoc komitenin kurulmasıyla ilgili açılan davanın 20 Eylül tarihine ertelenmesi konusuna değinen Özdenefe, “Ara emri ve dava dosyaladık. Adli tatil geldi. Savcılık müdafaayı dosyalayacak ve zaman alacak. Mahkemenin uygun gördüğü tarihe itiraz etmedik. Adli yıl açıldığında dava görüşülecek” dedi.

“AD-HOC komitesi Anayasa ve mevzuata aykırı”

Anayasa mahkemesinin seçim tarihine karar vermeyeceğini, erken seçim tarihini meclisin belirleyeceğine vurgu yapan Özdenefe, “İtirazımız, AD-HOC komitenin Anayasa ve mevzuata aykırı olduğudur. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı bu komite belirleyecek. Halbuki bu durum Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülmelidir” şeklinde konuştu.

“İlgili konularda cevap verecek bakanlar mecliste yok”

Hükümetin icraatlarını öğrenmek ve yanlışlarını düzeltmek için mecliste muhatap bulamadıklarına dikkat çeken Özdenefe, “Meclisin her oturumu gecikmeli açılıyor ve her hafta mecliste bir nöbetçi bakan bırakılıyor. İlgili konularda cevap verecek bakanlar mecliste yok. UBP’li bakanlar kurultay işleriyle uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.

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20/06/2021 18:38