Vekillerden Tatar'a Sert Tepki

Cumhuriyet Meclisi, iki haftanın ardından toplandı. Toplantıda söz alan vekiller Cumhurbaşkanı Tatar'ı eleştirdi.

ÖZYİĞİT: SAYIN TATAR VAKİT BULURSA...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Seçildiği günden itibaren doğru dürüst memlekette kalmayan, daha çok Türkiye’nin her ilini bucağını gezerek Sayın Erdoğan’ın propagandasını yapan Sayın Tatar vakit bulursa buralarda da görüşmeler yapar” dedi.

ÖZERSAY: DEMOKRASİYE YAKIŞMAZ

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Ülkedeki seçimi, seçim tarihini sürekli bir partinin kurultayına bağlanması kadar küçük düşürücü bir şey olamaz. Burası bir parti devleri değilse bunu yapamazsınız. Bu yaklaşım hukuk devletine, demokrasiye yakışmaz. Kıbrıs Türk halkına yakışmaz…”diye konuştu.

ARIKLI: HALKA ZULÜM

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “hükmetti kurma görevini UBP kurultayından sonra vereceğim” açıklamasını da sert bir dille eleştirdi. Arıklı mecliste "Tatar’ın kurultayı beklediğini açıklaması halka yapılan zulümdür. Seçim kaçınılmazdır. Neyi bekliyorsun!” dedi.

ERHÜRMAN: BİTSE DE KURTULSAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ''Memleket kedinin kuyruğuna bağlanmış teneke gibi duvarlara çarpa çarpa bugüne kadar getirildi” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP kurultayıyla ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi ve “İnanılır gibi değil” dedi.

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25/10/2021 16:37