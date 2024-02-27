Velavit, dermatologlara tanıtıldı

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27/02/2024

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Velavit, dermatologlara tanıtıldı

Türkiye’de Avrupa kalitesini ve üretim teknolojisini tamamen ihtiyaçlara odaklanmış özel formüllerle buluşturan gıda takviyesi markası Velavit; kollajen, seramid ve biotin ürünlerini dermatologlara tanıttı.                     

Serakıncı Ecza Deposu’nun daveti ile Concorde Tower Lefkoşa’da gerçekleşen tanıtım toplantısında Doç. Dr. Hilal Gökalp yaptığı sunum ile dermatologların büyük beğenisini topladı.                                              

Gecenin sonunda Serakıncı Limited Direktörü Salahi Serakıncı tarafından Doç. Dr. Hilal Gökalp’e Kuzey Kıbrıs hatırası olarak hediye takdim edildi.

27/02/2024 11:17
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TAGS: Velavit, dermatolog
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