Velespeed 14 Şubat'ta Aylık Üyelik Kazandırdı

Vodafone Telsim’in Sevgililer gününe özel sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya paylaşımlarında sayfayı takip ederek sevdiklerini etiketleyen talihlililere zengin hediyeler kazandırarak sevdikleri ile paylaşmaları için fırsat yarattılar.

Hediyelerden biri ise Velespeed (Bisiklet Paylaşım Sistemi)’nden 1 çifte Yıllık Üyelik kazanma şansı verdi. Velespeed’den yıllık üyelik kazanan çift ise Doğa Dinçoğlu ve Meryem Güngör’e Vodafone Merkez’de Velespeed istasyonu önünde Sevgililer Günü’nde, Velespeed Genel Müdürü Deniz Usman ve Satış Pazarlama Sorumlusu Seder Ertaç Dedeler tarafından teslim edildi.

VELESPEED; “14 ŞUBAT’TA DEĞİL, HERGÜN AŞKINI SERBEST BIRAK” DEDİ, AYLIK ÜYELİK KAZANDIRDI VELESPEED Bisiklet Paylaşım Sistemi olarak “14 Şubat’ta değil Hergün Aşkını Serbest Bırak” sloganı ile takipçilerine SEVGİNİN hergün paylaşılması gerektiğine dikkat çekerek, ayrıca çekiliş ile 1 çifte sürüş alternatiflerine Şubat ayı’nda yeni eklediği “Aylık Üyelik” seçeneğini kazanma fırsatı verdi.

Çekiliş sonucunda Fatoş Yolcu ve Savaş Anibal olarak açıklandı.