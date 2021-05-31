Velespeed 3. Yaşını kutluyor!

Velespeed, 1 Haziran 2018 – 2021 yılına kadar, 3 yılda %174 büyüme göstererek, toplam 14.398 üye ile 193,870 sürüş gerçekleşti.

Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile Lefkoşa’da kurulan Velespeed 3 yıldır en çevreci ve en güvenli ulaşım hizmeti veriyor.

Lefkoşa’da öğrencilerin, yerleşik halkın ve turisterin ulaşım sorununa çözüm olan Velespeed, hem spor, hem de eğlenceli bir aktivite amaçlı kullanma kültürü şehirlerde oluşmaya başlamıştır.

Laden Köse Göktaş

Velespeed Finans Direktörü

3 YILDA 14,398 VELESPEED ÜYESİ, 193.870 SÜRÜŞ!

Haziran 2018 yılından beri, Lefkoşa’da toplu ulaşım konusunda Velespeed ile önemli başarılar elde ettik. Bu başarı bizi destekleyen, halkımız, üyelerimiz ve vizyonumuza inanarak bizimle işbirliğinde aynı yolda ilerleyen sponsorlarımız sayesinde gerçekleşti.

2018 yılından 2021 yılının Nisan ayına kadar 3 yılda %174 büyüme göstererek, toplam 14.398 üye ile 193,870 sürüş gerçekleşti. Üye başına günlük kullanım ortalaması 4,5 iken şu anda günlük kullanım oranı 11.0’e yükselmiştir.

VELESPEED KAZANDIKÇA LEFKOŞA DA KAZANIYOR!

Velespeed - Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile bisiklet yolları projelerine finansal destek sağlamaktadır. Lefkoşa’da bisiklet yolları projesi 2018 yılında tamamlanarak, kademeli olarak yapılmaya başlamakla beraber, en erken sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

2018 Haziran itibariyle Lefkoşa’da bisiklet yollarının ulaşıma desteği günden güne gelişmektedir. Bu nedenle Velespeed üyelerinin şehir içerisinde güvenli bir şekilde ulaşımlarına katkı sağlamaktadır.

Velespeed kullanımı 2018’de sürücü başına 4.5’den, bu yıl 11.0’lere yükselmesi toplu ulaşımda önemli fayda sağladığını ortaya koymaktadır. Bisiklet yollarının hızlıca çoğalması sürücülerimizi daha çok kullanıma teşvik edecektir.

Daha sağlıklı bir toplum ve daha temiz bir çevre için sürmeye devam edeceğiz. Bizimle birlikte süren halkımıza, üyelerimize ve iş ortaklarımız sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ceren Ahmet Köse

Velespeed Direktörü

ÇEVRECİ ULAŞIM SİSTEMİ VELESPEED LEFKOŞA’DAN SONRA GAZİMAĞUSA’DA…

Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile Lefkoşa’da başlayan ulaşım sistemi Velespeed maceramız 3. Yaşını kutluyor. Velespeed başarı ile hep büyüyerek devam ediyor. Lefkoşa’da ulaşım sorununa çözüm olan Velespeed, spor ve eğlenceli bir aktivite amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda hafta içi de çoğu kullanıcımız işten eve, evden işe giderken Velespeed ile ulaşımı seçmektedir. Gün içerisinde Velespeed’in kullanımı şehir içerisinde trafik yoğunluğunu azaltıp, çevre kirliliğini düşürmektedir.

Velespeed ile ulaşım seçeneğinin ülke içerisinde diğer şehirlere de yaygınlaştırılması, bisiklet kültürün trafik içerisinde farkındalık yaratması 2018 den beri hedefimiz olmuştur. 2019’da İskele Sahil yoluna Velespeed sistemini kurarak, İskele halkına ve ziyaret eden turistlere hizmet vermektedir. Ardından 2021 Mart ayında Gazimağusa Belediyesi ile imzalanan ihale sonrası protokol Velespeed’in Gazimağusa’da kurulmasına fırsat vermiştir.

Velespeed sayesinde üyelerimizin, ulaşım sorununa çözmekle birlikte, hareketli bir yaşamı tercih ettiler, eğlence için Velespeed’i seçtiler ve çok sevdiler.

Velespeed kullanıcıları sürdükçe, üyelerimiz ve iş ortaklarımız arttıkça, bisiklet yollarının da tamamlanmasına katkı sağlamaktadırlar. Havadaki emisyon salınımının azalmasına, daha stressiz bir trafik, sağlıklı bit toplum, bilinçli araç sürücüleri ve mutlu bir şehir için destek verdikleri bilincindedirler.

1,362,937.84 KM SÜRÜŞ İLE 3 YILDA 102,220 LT - 613,320.000 TL’LİK YAKIT TASARRUFU GERÇEKLEŞTİ!

Velespeed kullanımı şehir içinde her yıl artış göstererek, çevreye ve benzin tasarrufuna önemli katkı koymuştur. Velespeed ile, 3 yılda gerçekleşen 1,362,937.84 km sürüş ile 102,220 Lt benzin tasarrufu katkısı sağladık. Bu da 613,320 TL’lik yakıt tasarrufu demektir.

Hem benzin, hem de emisyon salınımının azalması daha yeşil bir çevre ve bize daha çok oksijen sağlamaktadır. Daha temiz bir hava solumak için hep ileri sürmeye devam edelim…

VELESPEED İLE İŞE GİDİP GELİRSEK TRAFİĞE VE SAĞLIĞIMIZA KATKISI OLUR!

İnsanlar sadece işe gidip gelirken bile şehirlerde hafta içi Velespeed kullanımı yaparlarsa; benzin giderinden tasarruf edecekler, emisyon salınımı azalacak, trafiğe takılmadan stres yaşamadan işlerini halledebilecekler. Ek olarak spor yapmaya zamanı olmayan kişiler bu hareketlilikten faydalanacaklardır.

AVANTAJLI VE EKONOMİK VELESPEED ÜYELİĞİ ALMAK ÇOK KOLAY

Sağlığımıza ve şehrimize önemli faydası olan Velespeed üyeliği almak artık çok kolay. Velespeed Kioks ve Akıllı istasyonlarından kiralama yapamayan, banka kartı kullanan halkımız ve öğrenciler, ofislerimize giderek Banka hesap kartı veya Nakit ile ödeme yaparak üyelik seçeneklerimizden yararlanabiliyor.

Aylık Üyelik, 3 Aylık Üyelik, 6 Aylık ve 1 Yıllık Üyelik, 1 Yıllık Sigortalı Üyelik seçenekleri hem bütçeye hem de ihtiyaca yönelik olarak tercih edilebilmektedir.

“Sağlığım için Velespeed Üyeliği almak istiyorum” diyen kişiler, üyelik seçenekleri hakkında bilgi için +90 548 835 37 73 müşteri hizmetlerinden veya velespeed.net sitemizden bilgi alabilirler.

SPONSORLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

İş ortaklarımız ve Sponsorlarımız Velespeed istasyonları kaplamalarına, Velespeed tekerlek jantlarına, ön sepetlerine ve akıllı istasyon raket panolarına reklam vererek hem çevreci ulaşım sistemine destek veriyorlar hem de şehrin en işlek ana caddelerinde yer alan istasyonlarda firmalar reklam verme fırsatı bulmaktadırlar. Firmalar, yatırımcılar Velespeed ile işbirliği için herhangi bir çevre dostu projeye veya reklam alternatifleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirler.

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31/05/2021 13:30