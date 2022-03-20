Veli Tümerkan sonsuzluğa uğurlandı…

ads ads ads
20/03/2022

ads
ads
ads
Veli Tümerkan sonsuzluğa uğurlandı…

Haber Kıbrıs Dijital Platformunun Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan’ın babası Veli Tümerkan bugün düzelenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu,HP milletvekili Ayşegül Baybars, CTP  milletvekili Armağan Candan,UBP Oğuzhan Hasipoğlu,TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTOB Başkanı Dimağ Çağıner’in yanı sıra sevenleri ve ailesi katıldı.

20/03/2022 14:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mete Tümerkan, Veli Tümerkan, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.