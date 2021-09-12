Veli Umut Erkal için acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç var

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Veli Umut Erkal için acil kan ihtiyacı olduğu duyuruldu

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12/09/2021

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Veli Umut Erkal için acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç var

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kazada ağır yaralanan Veli Umut Erkal için çok acil 0 RH+ pozitif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu. Duyarlı vatandaşların Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmesi rica ediliyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda kan bağışı için Erkal'ın kardeşine 0533 869 10 34 numaralı telefondan ulaşım sağlanabileceği de belirtildi.

12/09/2021 15:57
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TAGS: Veli Umut Erkal için acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç var, HABERKİBRİS,
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