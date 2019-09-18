Veliaht Prens: Aramco ile sınanıyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol tesislerine yönelik saldırının uluslararası kararlılık için bir sınama olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan ilk açıklama geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen saldırının ardından ilk kez Al Arabiya'ya konuşan Veliaht Prens, "Saldırılar sabotajlara karşı uluslararası kararlılığa yönelik bir testtir" ifadelerini kullandı.

18/09/2019 16:12