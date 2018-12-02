Veliaht Prens Bin Selman Cezayir'e gidecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yarın Cezayir'e geçecek.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "ikili ilişkiler, petrol piyasasındaki ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere" yarından itibaren ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyaret, "Cezayir ve Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan güçlü kardeşlik ilişkileri çerçevesinde yapılacak" ifadelerine yer verilen açıklamada, bin Selman'a üst düzey yetkililerin yanı sıra iş insanlarının eşlik edeceği kaydedildi.

Cezayir'deki eski cumhurbaşkanı adaylarından Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Luisa Hanun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkeye yapması beklenen ziyarete tepki göstermişti.

Caballah, (1999 ve 2004 cumhurbaşkanı adayı) Facebook sayfasında bin Selman'ın ziyaretine ilişkin, "Davranışlarında mutedil oluncaya ya da görevi bırakıncaya kadar sana hoş geldin yok" başlığı taşıyan bir açıklama yapmıştı.

Hanun ise daha önce partisinin merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, "bu ziyaretin kötü bir şaka olmasını umut ettiğini" kaydetmişti.

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak 22 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve 25 Kasım'da Bahreyn'e geçmişti.

26 Kasım'da Mısır'a giden bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşılamıştı. Veliaht Prens bir gün sonra Tunus'a geçmiş ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmişti.