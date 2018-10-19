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Veliaht Prens Selman'a darbe üstüne darbe!

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19/10/2018

Veliaht Prens Selman'a darbe üstüne darbe!

Birleşmiş Milletler (BM), iş dünyası liderlerinin,  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da  düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağı  yönündeki açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten  sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin  BM'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

 

BM İş ve İnsan Hakları Çalışma Grubu'na başkanlık eden Dante Pesce,  yaptığı yazılı açıklamada, "(İş dünyası liderlerinin) Konferanstan çekilme  kararı, şirketlerin insan hakları kaygılarına yönelik temayüllerinin altını  çiziyor." ifadesini kullandı.

 

Pesce, "iş dünyası liderlerinin faaliyet gösterdikleri her yerde sivil  alanlardaki konulara güçlü bir ilgi göstermesi" gerektiğini vurguladı.

 

Çalışma Grubu Başkanvekili Surya Deva ve üyelerin de imza attığı  açıklamada, küresel çapta iş dünyası liderlerinin Kaşıkçı olayından dolayı FII  konferansına katılmayacağını açıklamalarının memnuniyetle karşılandığının altı  çizildi.

 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, salı günü yaptığı  yazılı açıklamada, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan  Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını  istemişti.

 

Bachelet, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan söz konusu  dokunulmazlıktan acilen feragat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek,  "Uluslararası hukuka göre, zorla ortadan kaybetme ve yargısız infaz çok ciddi bir  suçtur ve dokunulmazlık, yaşanan olayın ve sorumluların soruşturulmasını  engellemek için kullanılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

 

İş dünyasından konferansa boykot

 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le  Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke   Hoekstra, İngiltere'nin Uluslararası  Ticaret Bakanı Liam Fox ve Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer,  Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi,  Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un  CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee "Çöldeki Davos"  olarak lanse edilen ve Suudi rejiminin büyük beklentilerle organize ettiği  "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII)" toplantısına katılmayacaklarını bildirmişlerdi.

 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da konferansa  katılmamak için planlanan Ortadoğu seyahatini iptal etmişti.

 

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu'nun kurucusu  İngiliz yatırımcı Richard Branson, Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Suudi  Arabistan'da yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya  karar verdiğini açıklamıştı.

 

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve  Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan  kurumlar arasında yer alıyor.

 

Ayrıca The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton  Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa  katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

 

Konferansın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki  Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak  alınan çekilme kararlarına rağmen gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak  ediliyor.

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TAGS: Veliaht Prens Selman’a darbe üstüne darbe!, haber, kıbrıs,
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