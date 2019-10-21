Velileri çileden çıkaran yöntem

Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde eğitim veren Bhagat Pre University College'ta skandal patlak verdi... Skandalın sebebi ise bir sınavda öğrencilerin kopya çekmemesi için başlarına karton kutular geçirilmesi. Okul yönetimi fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

Hindistan’ın Haveri kentinde eğitim veren Bhagat Pre-University College’ta bir skandal yaşandı… Okul yönetimi, bir sınav sırasında oldukça kalabalık sınıfta öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için önünde gözler için açılan deliklerin olduğu karton kutular dağıttı. Öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için böyle bir yöntem uygulandığını açıklayan okul yönetimi fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki çekti.

Okul yönetimi, “Bazı öğrenciler bu deneye katılmadı” açıklamasını yaptı.

Öğrencilerin sadece masaları ve kağıtlarını görmeye imkan veren kutuları kafalarına taktıkları görüntüler sonrasında birçok veli okula akın edip tepki gösterirken sosyal medyada da birçok kullanıcı okul yönetimini adeta topa tuttu. Baskı ve tepkilerin ardından okul yönetimi öğrencilerden ve velilerden özür diledi. Okul Müdürü M.B. Sateesh, “Biz bunu deneme amaçlı yaptık. 72 öğrenciden sadece 56’sı bu kutu denemesine katıldı” dedi.

KUTULARI EVDEN GETİRMİŞLER

Öğrencilerin kendi kutularını getirdiğini söyleyen Sateesh, “Öğrenciler okula evden getirdikleri kutularla geldiler ve birçoğu 15-30 dakika sonra kutuları çıkardı. Okul yönetimi öğrencilerden sınav sonunda kutuları çıkarmasını istedi. Okul yönetimi hiçbir öğrenciyi zorlamadı bu tamamen opsiyoneldi, bazı öğrenciler kutu takmadı” dedi.

21/10/2019 12:08