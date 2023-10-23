Venedik Sarayı binasının duvarları sağlamlaştırılıyor

Gazimağusa Suriçi’nde bulunan tarihi Venedik Sarayı binasının yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarında sağlamlaştırma çalışması yapılıyor.

KKTC Turizm Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Gazimağusa Eski Eserler ve Müzeler Dairesi çalışanları ile Gazimağusa Belediyesi’nde Temizlik İşleri Şubesi Sorumlusu olarak görev yapan Arkeolog Hüseyin Küçüksu tarafından yürütülen çalışmada, yıkılmaya yüz tutmuş duvarlar, aslına uygun olarak sağlamlaştırılıyor.

Çalışma sayesinde tarihi binanın duvarlarında yıkılmanın önlenerek, ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Tarihi eser bakımından önemli yapıların bulunduğu bu bölgede ekipler tarafından ayrıca detaylı temizlik çalışması da yürütülürken, kısa süre önce temizlenen Venedik Sarayı avlusundan onlarca torba çöp toplandı. Çöplerin, çevreye duyarsız kişiler tarafından Venedik Sarayı avlusuna gelişi güzel atıldığı tespit edildi.

Gazimağusa Belediyesi, 15/2022 Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa uyarınca, çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gelişi güzel atılması, dökülmesi veya depolanması halinde 1 asgari ücret ceza uyguluyor.

Çevrenin kirletildiğine şahit olduğunuz durumları belediyemize bildirmek için 0392 630 0501 numaralı telefonu arayarak veya aynı numaraya Whatsapp üzerinden mesaj atarak ihbarda bulunabilirsiniz.