Venedik'te üç katlı binadan kanala atlayan kişiye aptallık sertifikası verilecek

İtalyan yetkililer Perşembe günü Venedik'te üç katlı bir binadan kanala atlayan bir adamı arıyor. Adam bulunursa, aptallık sertifikası verilecek.

İtalya'da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üç katlı bir binadan kanala atlayan turistin sosyal medyada viral olan videosuyla ilgili yorum yaparak turiste 'aptallık sertifikası ve bir sürü tekme' vereceğini söyledi.

Yaşananlara dair videoyu paylaşan Brugnaro, videoyu çeken adamın ve suç ortağının gözaltına alınacağını belirtti.

Videoda, üzerinde sadece iç çamaşırı olan bir kişi, binanın çatısından kanala karnının üzerinde atlarken görülüyor.

Geçen yıl 40'tan fazla turist Venedik kanallarında (bazen çıplak) yüzdüğü için tutuklandı ve bir kişi Büyük Kanal'da sörf yaptığı için tutuklandı.

Başka bir yerde, Amerikalı bir turist, Roma'da İspanyol Merdivenleri'nden e-scooter'ını attıktan sonra 25 bin dolar değerinde hasara neden olduğu için para cezasına çarptırıldı .

Suudi bir turist, kiralık bir Maserati ile İspanyol Merdivenleri'nden aşağı indikten sonra para cezasına çarptırıldı.

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27/03/2023 16:46