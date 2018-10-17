Venezuela doları yasaklıyor

Venezuela hükümetinin yapacağı tüm gelecek vadeli finansal işlemlerde, ve bankacılık işlemlerinde dolar kullanılması yasaklandı.

Kararı Maduro’nun ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Tareck El Aissami duyurdu.

Bloomberg’ün haberine göre; İşlemlerde dolar yerine euro kullanılması kararı alındı. Kararın ertesinde piyasalara 2 milyar euro pompalanacağı açıklandı.

El Aissami yaptığı açıklamada, “Birtakım çevreler ekonomimize saldırmaya devam ediyor, yabancı ve emperyalist çıkarlara teslim olmayacağız” ifadesini kullandı.

Venezuela’da bankalar arası işlemlerde 1 dolar 63 bolivara satılıyor. Piyasada ise komisyon oranları yüzde 130’u bulabiliyor.