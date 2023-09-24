Venezuela ve Meksika Dışişleri bakanları, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

Gil, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, BM'nin reforma ihtiyacı olduğunu, 21. yüzyılda yeniden bir yapılanmanın gerektiğini söyledi.

Ülkesine uygulanan tek taraflı yaptırımlara tepki gösteren Gil, "ABD hükümeti ve suç ortakları tarafından ülkemize yönelik tek taraflı 930 baskıcı tedbir bulunuyor. Halkın acı çekmesine yol açan ve 232 milyar dolar ekonomik kayba neden olan baskıcı yaptırımlar..." ifadelerini kullandı.

Gil, Venezuela'ya yönelik yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası mali işlemler ve bankalar arası ödemelerin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Tek taraflı baskıcı önlemlerin olmadığı ve ülkeler arasındaki yasal ticaretin garanti altına alındığı adil bir sistem istiyoruz." diye konuştu.

Komşu ülke Guyana hükümetiyle yaşadıkları Essequibo bölgesi anlaşmazlığına değinen Gil, "ABD hükümeti, Exxon Mobil şirketini kullanarak Venezuela'nın petrol kaynaklarına el koymaya çalışıyor. ABD bizi doğal kaynaklar üzerinden Guyana ile bir savaşa sürüklemek istiyor, bölgede askeri faaliyetler artıyor." dedi.

"Sürdürülebilir kalkınma için acil çalışmaya ihtiyaç var"

Meksika Dışişleri Bakanı Barcena ise ülkesinin, sürdürülebilir kalkınma, barış ve çok taraflılık politikalarını desteklediğini bildirdi.

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne değinen Barcena, "Açlık, göç ve sağlık başta olmak üzere çok sayıda ağır insani kriz yaşanıyor. Kararlarımız insanlara fayda sağlamadığı takdirde uluslararası faaliyetlerimizin meşruiyeti kaybolur. Sürdürülebilir kalkınma için acil çalışmaya ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

En ciddi zorluğun eşitsizlik olduğunu kaydeden Barcena, yoksulluğu azaltmanın yeterli olmadığını, zenginliğin yeniden dağıtılmasına ilişkin paradigma değişikliği gerektiğini belirtti.

Uluslararası mali sistemde acil reforma ihtiyaç olduğuna işaret eden Barcena, ekonomik büyüme ve sosyal gelir düzeyinin eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Barcena, Meksika'dan ABD'ye doğru yaşanan düzensiz göçmen akınına dikkati çekerek, "Coğrafya bizi kaçınılmaz olarak çok karmaşık bir duruma soktu ancak Meksika'nın çok net bir pusulası var, göçü insanileştirmek. Göçün yapısal ve derin nedenlerine inmeliyiz, bu da tüm ülkelerin katkısıyla düzelir." değerlendirmesinde bulundu.