Venezuela’da büyük çatışma!

Portuguesa eyaletindeki bir polis merkezinde önceki gün kaçmak isteyen mahkumların silahlı saldırıda bulunmasıyla çıkan çatışmada hayatını kaybeden mahkum sayısı 29'a çıktı.

Venezuela’da bir polis merkezinde yaşanan firar girişimin ardından çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 29’a çıktı.

Ülke basınındaki haberlere göre Portuguesa eyaleti kırsalında mahkumların ellerine geçirdikleri silahlarla polise saldırdığı firar girişiminin yaşandığı polis merkezinde ölenlerin cesetleri bölgedeki morga taşındı.

Olaya ilişkin resmi makamlardan halen herhangi bir açıklama yapılmazken çatışmada ölen 29 mahkumun ailelerinin morg önünde bekleyişleri sürüyor.

19 polisin yaralandığı çatışmada mahkumlardan yaralananların olup olmadığı bilinmiyor.

Ülkenin ortasındaki Portuguesa eyaletinde bir polis merkezinde önceki gün mahkumlar ellerine geçirdikleri silahlarla polislere saldırmış ve firar girişiminde bulunmuştu.

Bölgeye ulaşan özel polis birliklerinin müdahalesi bastırılan firar denemesinde birçok mahkum hayatını kaybetmişti.

Venezuela’da 2011 yılından bu yana cezaevlerinde yaşanan isyan ve firar girişimlerinde 400’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.