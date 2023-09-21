Venezuela'da çetenin yönettiği cezaevine 11 bin askerle operasyon

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21/09/2023

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Venezuela'da çetenin yönettiği cezaevine 11 bin askerle operasyon

Venezuela hükümeti, yıllardır ülkedeki çetelerden birinin kontrolünde bulunan hapishaneyi, 11 bin askerle müdahale ederek geri aldı.

Venezuela basınındaki haberlere göre, ülkedeki en büyük hapishanelerden biri olan Tocoron Hapishanesi için hükümet harekete geçti.

Yıllardır ülkedeki en büyük çetelerden "Tren de Aragua" isimli çetenin kontrolünde bulunan hapishanenin geri alınması için 11 bin asker bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, kontrolü geri alınan hapishanedeki 6 bin mahkumun diğer hapishanelere gönderileceğini belirtti.

Venezuela İçişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada, hapishanenin kontrolünün tekrar alınmasında rol oynayan herkes tebrik edildi.

Tren de Aragua çetesinin elebaşı Hector Guerrero Flores, hapishanede 17 yıllık cezasını çekiyordu.

Tocoron Hapishanesi'ndeki mahkumları yıllardır bina içindeki bölümlerde özgürce dolaşabiliyor, yasa dışı olarak yaptırdıkları havuz, gece kulübü, mini hayvanat bahçesi gibi alanlarda vakit geçiriyorlardı.

21/09/2023 13:24
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TAGS: Venezuela’da çetenin yönettiği cezaevine 11 bin askerle operasyon
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